Red Canzian: il suo cameo in I fratelli Caputo – Anticipazioni puntata

Red Canzian sarà la guest star della puntata di questa sera de I fratelli Caputo. Stasera, mercoledì 30 dicembre, su Canale Cinque a partire dalle 21:30 andrà in onda la seconda puntata della nuova fiction di Mediaset.

Red Canzian sarà protagonista con un cameo.

Il crollo del soffitto di una scuola metterà nuovamente in competizione i due fratelli Caputo. Così Patrizia, la moglie del milanese, propone di organizzare un evento benefico per trovare i fondi per la sistemazione della scuola. Nino allora come suo solito inizia a fare il gradasso raccontando di conoscere Red Canzian. Questo in realtà non è per nulla vero, ma sarà fortunato perché il cantante si trova in zona e lui con la sua faccia tosta gli chiede di partecipare all’evento ottenendo la disponibilità di Red.

Vedremo cosa accadrà e cosa altro metterà i fratelli l’uno contro l’altro. Non ci aspettiamo di certo che l’uno guardi l’altro senza creare ulteriori problemi.

