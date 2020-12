Riccardo Guarnieri ci ripensa | Nuova possibilità con Roberta a Uomini e Donne

Nell’ultime registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute ieri pomeriggio, sono accadute cose impensabili. Come anticipato da Il Vicolo delle News, Riccardo Guarnieri ci ripensa e, invece di conoscere nuove dame arrivate appositamente per lui, decide di chiedere una nuova possibilità a Roberta Di Padua.

Da quando il cavaliere pugliese è tornato a Uomini e Donne per concedersi una nuova opportunità in amore, il rapporto con Roberta è stato caratterizzato da alti e bassi. La coppia, infatti, si era già frequentata per un periodo, circa due anni fa. Ma Riccardo non era pronto per una storia importante e, alla fine, la conoscenza si è conclusa per mancanza di sentimenti da parte del cavaliere.

Riccardo Guarnieri ci ripensa a Uomini e Donne

Per Roberta Di Padua, la quale, invece, si sentiva molto coinvolta, era stato un duro colpo e ci aveva impiegato diverso tempo per riprendersi dalla delusione. La conoscenza, infatti, si era conclusa in modo brusco, con un memorabile schiaffone in studio da parte della dama al cavaliere. Tuttavia, alla fine, Roberta e Riccardo erano tornati ciascuno alla propria vita, senza rimpianti, né recriminazioni. Nessuno, però, avrebbe mai creduto che Riccardo e Roberta potessero riprovarci, ora che la storia con Ida Platano è un capitolo chiuso.

In realtà, il riavvicinamento è stato immediato, sin dalle prime puntate in cui Riccardo è tornato nello studio di Uomini e Donne. Tuttavia, il cavaliere sembrava non voler rinunciare a conoscere anche altre dame, sempre per via della mancanza di sentimenti veri nei confronti di Roberta. I due si sono allontanati vari volte, finché l’aut aut della dama ha sortito i suoi effetti.

Infatti, Riccardo Guarnieri ci ripensa e decide di chiedere una nuova possibilità a Roberta Di Padua, la quale è felice di accettare. A dimostrazione della sua buona volontà, Riccardo ha anche deciso di non conoscere le nuove dame arrivate a Uomini e Donne appositamente per lui. Che sia l’inizio di un sentimento importante a Uomini e Donne?