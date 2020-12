Sara D’Amario: tutto sull’attrice de I fratelli Caputo – età, marito, figli – FOTO

Sara D’Amario è un’attrice italiana molto nota che ha partecipato a moltissime fiction italiane. L’attrice è una delle protagoniste della nuova fiction di Mediaset “I fratelli Caputi”, nella quale interpreta la moglie di Cesare Bocci.

Sara D’Amario nasce a Moncalieri il 4 febbraio del 1972, sotto il segno dell’Acquario. Muove i suoi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta. Si iscrive alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino e consegue il diploma nel 1993. La sua carriera da attrice nasce per evento del tutto fortuito. Fa un tentativo che riesce, successivamente si laurea in Lettere Moderne e si specializza in Drammaturgia nel capoluogo piemontese. Seguono anni in cui si dedica solo al teatro e poi decide di fare il grande salto sul piccolo e grande schermo.

Inizia così a lavorare nel mondo dello spettacolo e prende parte a numerosissime fiction.

Della vita privata non sappiamo molto, perché la bella Sara D’Amario ha sempre tutelato la sua privacy.

Ha una relazione con il regista e produttore francese Francois-Xavier Frantz, con il quale collabora in alcuni progetti teatrali. Dal suo compagno, la D’Amario ha avuto una figlia: la piccola Venice, nata nel 2009. Oggi l’attrice è tornata a vivere a Torino, dopo che ha vissuto per anni in Francia.

La grande attrice sarà stasera protagonista de I fratelli Caputo su Canale Cinque.