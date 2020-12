Sophie Codegoni esterne pericolose | Tronista tra due fuochi a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, Sophie Codegoni è stata protagonista di due esterne “pericolose” con i due corteggiatori che le sono rimasti, Matteo e Giorgio. La tronista, infatti, ha definitivamente eliminato Antonio ed è ormai prossima alla scelta. Infatti, il rischio più grande che corre Sophie è proprio quello di innamorarsi di uno dei suoi corteggiatori. Ma su chi ricadrà la sua scelta a Uomini e Donne?

Sophie Codegoni è stata protagonista di due esterne “pericolose”, sia con Giorgio, sia con Matteo. Giorgio ha organizzato un’esterna molto tenera per il compleanno della tronista, durante la quale ha deciso di regalarle una maglietta della Nazionale molto importante per lui. Inoltre, il corteggiatore ha mostrato a Sophie un video dei suoi genitori che le facevano gli auguri.

Sophie Codegoni protagonista di esterne “pericolose” a Uomini e Donne

Insomma, anche Giorgio ha capito che, oltre alla sua determinazione, deve iniziare a mostrare anche un suo lato tenero e sensibile se vuole far breccia nel cuore di Sophie. Ma il massimo del romanticismo è stato raggiunto nell’esterna con Matteo. Il corteggiatore, infatti, si è arrampicato sulla scala che da sulla finestra dell’hotel in cui alloggia Sophie.

Matteo e Sophie, in un certo senso, si sono sentiti come Richard Gere e Julia Roberts nel celebre film in cui la Roberts afferma di volere “la favola”. E’ proprio una favola che Matteo sembra voler far vivere a Sophie durante questa esterna. Le sorprese, infatti, non sono finite e Matteo porta Sophie su un’apetta sopra un prato, per una passeggiata fuori dagli schemi.

Insomma, tutte esterne estremamente tenere per cercare di conquistare una volta per tutte il cuore di Sophie, rimasta, ormai con due corteggiatori, dopo l’eliminazione di Antonio. La tronista è davvero vicina alla scelta a Uomini e Donne? Cosa le riserverà il nuovo anno a Uomini e Donne?