Tommaso Zorzi durante la puntata di lunedì ha realizzato il suo piccolo sogno di “incontrare” Maria De Filippi ma ieri è stato accusato da parte di uno degli ex concorrenti. Nelle scorse settimane l’influencer ha spiegato a Cecilia Capriotti di avere un grande sono: incontrare Maria De Filippi.

Delle parole prese da subito in considerazione tanto che, nella diretta di lunedì Alfonso Signorini ha così dato la possibilità a Tommaso Zorzi di incontrare dalla casa la conduttrice di Canale 5. Una scena che ha fatto sorridere ma anche emozionare i tantissimi fan del concorrente a differenza di Fulvio Abbate. L’ex concorrente durante la giornata di ieri si è scagliato contro Tommaso, accusandolo di aver creato una vera e propria scena imbarazzante con il suo comportamento. Quali sono state le sue affermazioni su Twitter?

Tommaso Zorzi accusato da Fulvio Abbate: “Una scena davvero imbarazzate”

L’influencer davanti a Maria De Filippi si è mostrato felice ma soprattutto emozionato per il grande incontro che sognava ormai da anni. Un momento che ha fatto sorridere tutti i telespettatori ma anche la stessa conduttrice che, ha ironizzato su un possibile futuro di Tommaso al suo fianco.

Un momento che però non è affatto piaciuto a tutti tanto che, un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha trovato la scena molto imbarazzante.

Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi. @GrandeFratello #gfvip2020 #zorzi #fulvioabbate #mariadefilippi — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) December 29, 2020

Così, Fulvio Abbate tramite il suo profilo Twitter ha accusato l’influencer di essersi comportato come una “pastorella”. L’ex gieffino ha infatti affermato che: “Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi”.

Fulvio in tutta risposta alle persone che hanno criticato le sue parole ha risposto: “D’altronde, se in cima all’orizzonte culturale loro ci sono le Kardashian, c’è nulla da aspettarsi. Unica categoria di giudizio di fronte a un’affermazione critica sostenere che l’altro “rosichi” (sic). Nutrie irrecuperabili”.