Tommaso Zorzi continua ad avere dei forti dubbi nei confronti di Andrea Zelletta e tutto quello che è accaduto con la fidanzata Natalia Paragoni. Nella diretta di lunedì sera al Grande Fratello Vip infatti, la fidanzata di Andrea è stata accusata di aver tradito durante una notte a Capri il gieffino che, davanti a tutti si è mostrato convinto della fiducia data a Natalia.

A scagliarsi contro Natalia è stata ancora una volta Dayane che, all’interno della casa ha lanciato la bomba che ha travolto Andrea e la sua storia d’amore. Nonostante le giustificazioni della ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la sicurezza di Andrea della bugia della da Dayane, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno ponendo delle domande importanti. In primis è proprio Tommaso Zorzi insieme a Stefania a raccontare i suoi dubbi in merito al comportamento di Andrea Zelletta. Quali son ostate le sue affermazioni?

Tommaso Zorzi e i dubbi su Andrea Zelletta

Al termine della diretta di lunedì del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi insieme ad altri inquilini della casa ha espresso alcuni importanti dubbi su quello che è accaduto ad Andrea Zelletta. Tommaso ha così spiegato che: “Ci sono delle cose che non mi tornano, che mi puzzano. Parlo ovviamente di Zelletta e del racconto di Natalia. Se una persona in diretta ti dicono una cosa così pesante sulla tua ragazza, tu non ti arrabbi? Lui faceva il putiferio per la parola ‘comodino’. Secondo me lui già sapeva. Il punto non è che lei è andata a Capri, ma con chi ha dormito. Che non ci prenda per i fondelli. Lui ad Alfonso ha detto ‘questa cosa del dormire non la sapevo ma è solo una cattiveria’. Invece è palese che sapesse tutto. Perché ha mentito?”. L’influencer ha poi terminato con: “Tutti abbiamo detto nostre cose scomode e lui no? Allora è uno che si para il cu**. Maria Teresa ha rivelato cose pesanti, io ho parlato del rapporto difficile con mio padre e lui non dice niente? Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno e che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping. Tra l’altro Dayane ha fatto anche il nome di questo“.