Arisa: età, vita privata, fidanzato, figli – Tutto su di lei

Arisa è una cantante italiana molto stimata ed apprezzata dal pubblico. La bella cantante ha da poco iniziato una nuova avventura: è una delle nuove insegnanti di Amici di Maria De Filippi.

Arisa, il cui vero nome è Rosalba Pippa, nasce a Genova il 20 agosto del 1982 sotto il segno del Leone. Ancora piccola si trasferisce a Pignola, in provincia di Potenza. Ben presto scopre la passione per la musica e provando da sola le canzoni dei suoi artisti preferisti è stata in grado di donare un grande corpo al suo diaframma.

Arisa decide di fare della sua passione un lavoro e così si trasferisce a Milano, dove inizia facendo modesti lavori come la cameriera e l’estetista. Nel 2009 si presenta la sua grande occasione e così prende parte a Sanremo.

La donna è fidanzata con Lorenzo Zambelli. Un rapporto travagliato che, come ha dichiarato la diretta interessata, potrebbe portarli verso la rottura definitiva oppure all’ altare. L’artista ha recentemente dichiarato di essere pronta a diventare mamma.