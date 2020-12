Classifica e oroscopo venerdì 1 gennaio 2021: la Rinascita della Bilancia, agitazione per l’Acquario

By

Ecco l’oroscopo di venerdì 1 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Il 2021 sta per concludersi e un nuovo anno è dietro l’angolo. Comincerà con il piede giusto? L’Ariete avrà una bella carica di energia, mentre lo Scorpione potrebbe diventare un po’ polemico. Un senso di sollievo e di liberazione coglierà il Cancro di sorpresa, mentre l’Acquario dovrà fare i conti con la Luna in opposizione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di venerdì comincerai il 2021 pieno di forza e di energia. Marte sarà ancora nel tuo segno e ti fornirà carica erotica. La Luna nel segno del Leone ti renderà ansioso di raggiungere la felicità meritata. Mercurio in aspetto interessante renderà più fluidi i dialoghi e le idee. Ottima partenza. 5 stelle.

Toro

L’anno comincerà con una Luna piuttosto agitata, ansiosa di fare, di sapere cosa ti attenderà da qui in avanti. Prova a tenere a bada questa impazienza e rimani concentrati sui prossimi obiettivi concreti e pratici. Preparati a restare con i piedi ben pianatati a terra, soprattutto nelle prossime settimane e a risparmiare più soldi! 3 stelle.

Gemelli

Comincerai l’anno in maniera decisamente brillante. Riuscirai a combinare la tua natura pratica e concreta con la vogli di sognare nuovi progetti, un futuro meraviglioso. E tutto questo ti darà la spinta necessaria a cominciare a muovere i primi passi. Fallo senza timore, perché ti aspetta un anno meraviglioso. 4 stelle.

Cancro

In questa giornata percepirai in maniera particolare il senso di liberazione provocato dai nuovi transiti di Giove e Saturno. D’ora in avanti avrai voglia di costruire un futuro importante, partendo da te stesso. Da un te stesso diverso, più autentico e coraggioso. 4 stelle.

Leone

Come preannuncia l’oroscopo di venerdì il 2021 comincerà con la Luna nel tuo cielo. Dovrai fare particolare attenzione, perché la sua presenza potrebbe farsi insidiosa, soprattutto se non gestirai al meglio la tua insofferenza, quell’agitazione che ti accompagna da un po’. Ricordati che il pianeta ha il potere di amplificare le emozioni! 3 stelle.

Vergine

Sarà una giornata molto particolare. Mercurio sarà in buon aspetto con Nettuno, il pianeta dei sogni e delle illusioni. Come si tradurrà nella tua vita? Dovrai mettere da parte il tuo bisogno di avere tutto sempre sotto controllo e farti trasportare dalla fantasia, dalla creatività e dalle intuizioni. 3 stelle.

Bilancia

Venere nel segno del Sagittario e la Luna in Leone ti regaleranno energia, carattere e coraggio. Ti sveglierai con la determinazione di rinnovare la tua vita, partendo da quella sentimentale. Desidererai vivere nuove emozioni, di realizzare i tuoi sogni. E il 2021 ti permetterà di farlo! 5 stelle.

Scorpione

L’anno comincerà per te in maniera piuttosto faticosa. la Luna in Leone ti renderà particolarmente nervoso, polemico, perfino confuso. Se non farai attenzione diventerai troppo impaziente, ansioso di ottenere dei cambiamenti subito, nell’immediato. Dovrai provare a rilassarti un po’. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di venerdì non sarà un inizio di anno con il botto, ma avrai modo di riprenderti già a febbraio, quando potrai contare sul sostegno di molti, validi pianeti. Per il momento sentirai il bisogno di concretezza, di mantenere i piedi a terra e non lasciarti trasportare da sogni e illusioni. 3 stelle.

Capricorno

Mercurio nel tuo segno sarà in buon aspetto a Nettuno. Nelle prossime ore il tuo senso pratico e logico si arricchirà di fantasia, di creatività e intuito dando vita a risultati incredibili. Non sottovalutare le idee che ti verranno in mente nell’arco della giornata. 5 stelle.

Acquario

Il 2021 sarà un anno fantastico, ma non comincerà nel migliore dei modi. Nelle prossime ore dovrai tenere testa a una Luna in opposizione che cercherà di renderti nervoso, agitato, perfino ansioso, frettoloso. Servirà particolare prudenza, se non vorrai discutere con qualcuno. 3 stelle.

Pesci

Si preannuncia una inizio di anno piuttosto interessante. Il clima di sogni e di creatività che si respirerà ti farà sentire a tuo agio, con te stesso e con gli altri. Ti aspetta una giornata serena, da trascorrere con gli affetti più cari. Occhio ai piccoli dubbi che potrebbero insinuarsi circa il tuo rapporto di coppia! 4 stelle.