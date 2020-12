Colazioni veloci, leggere e nutrienti: ecco cosa mangiare al mattino

Tutti dicono che la colazione sia il pasto più importante della giornata, ma nessuno vi dice che, se fatta bene, può essere anche uno dei pasti più buoni e nutrienti.

In questo articolo troverete qualche consiglio per realizzare una tipologia colazione sana, nutriente e soprattutto veloce e sbrigativa, da proporre tutti i giorni.

5 proposte per una colazione sana, nutriente e gustosa:

Frullato di frutta

Porridge

Pancake

Waffles

Avocado Toast

Frullato di frutta: può essere preparato la sera prima e tenuto in frigo, oppure fatto al momento.

Ecco, un esempio:

500 gr di mirtilli freschi

250 ml di latte (quello che preferisci)

2 vasetti di yogurt (al naturale o ai mirtilli)

5 cubetti di ghiaccio

2/3 cucchiai di miele o altro dolcificante a tuo gusto

Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore e la colazione è pronta!

Porridge: tipico delle colazioni anglosassoni, il porridge ha conquistato il cuore di molti italiani per le sue proprietà nutrizionali ed energetiche è perfetto per una colazione sana e veloce. La preparazione può avvenire già la sera prima in modo che la mattina si può scegliere se scaldarlo oppure gustarlo a temperatura ambiente.

Ricetta del porridge

1 bicchiere di fiocchi d’avena

2 bicchieri di parte liquida a tuo gusto (latte vaccino/latte vegetale/acqua)

2 cucchiai di sciroppo d’acero (o miele)

Metti a cuocere i fiocchi d’avena in un pentolino con il latte, porta a ebollizione e continua la cottura fino ad assorbimento del liquido (circa 10 minuti in totale). Aggiungi lo sciroppo d’acero o il miele e frutta fresca o secca a tuo piacere!

Pancakes: perfetti da mangiare caldi ma ciò non toglie che possano essere preparati prima per poi essere semplicemente riscaldati, in padella o al microonde, la mattina per fare colazione. Il consiglio è quello di preparare quanti più pancakes possibili quando si ha tempo per poi congelarli e conservali in freezer e uscirli quando se ne ha voglia.

RICETTA PER 12 PANCAKES

Burro 25 g

Farina 00 125 g

Uova medie 2

Latte intero fresco 200 g

Lievito in polvere per dolci 6 g

Zucchero 15 g

Waffles: per la possibilità di prepararli quando si vuole, sono molto comodi per essere consumati per una colazione veloce senza rinunciare a qualcosa di sfizioso. Come i pancakes, il segreto sta nel prepararli in abbondanza e conservali in freezer per poi scaldarli e mangiarli a colazione. Per una colazione più sana possibile si raccomanda di utilizzare farina integrale o d’avena.

Ricetta per circa 5 waffles con farina integrale

150 grammi di farina integrale

1 uovo

50 grammi di zucchero integrale di canna

80 grammi di yogurt magro

100 ml di latte

20 ml di olio si semi

1/2 bustina di lievito

1 pizzico di sale

Avocado Toast: se vuoi gustare una colazione diversa dal solito, tendenzialmente salata, il consiglio è quello di tostare alcune fette di pane o alcuni toast e spalmare sopra dell’avocado con l’aggiunta di un uovo fritto.

Ricetta del toast con avocado e uova

1 fetta di pane tostato

1 uovo

il succo di 1/2 limone

1/2 avocado

1 cucchiaino d’olio EVO

sale e pepe