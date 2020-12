Frana a Costermano, paura nella Valle dei Mulini

Frana nella scorsa notte a Costermano: come si apprende da veronasera.it, dalle 2 di stanotte i vigili del fuoco di alcuni distaccamenti del veronese, come quello di Bardolino, sono all’opera per mettere in sicurezza un ampio spazio nella valle dei Mulini. In mattinata sono arrivati elicotteri (in foto un mezzo da elisoccorso dei vigili del fuoco, ndr) da Venezia per monitorare la situazione dall’alto. Una grossa porzione di terreno si è distaccata, probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi, da un costone che affianca la strada che conduce alla trattoria La Val. Il distaccamento sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. Fortunatamente il ristorante non è stato interessato dalla frana e non ci sono feriti. Al momento gli unici danni riportati sono quelli alla strada e ad alcune auto in sosta.

Il sindaco di Costermano Stefano Passarini ha affermato che il Comune ha inviato le ruspe anche per liberare il corso d’acqua adiacente dai detriti che potrebbero rendere maggiormente pericolosa la situazione. Sono intervenuti, insieme ai tecnici del comune e ai pompieri, anche uomini del Genio Civile e della Provincia per la corretta messa in sicurezza dell’area. Per questo motivo lo stesso Passarini ha invitato la popolazione a non recarsi per nessuna ragione sul posto, c’è il rischio di mettere in pericolo la propria incolumità e di ritardare le operazioni in corso.

Si apprende dal gruppo Facebook “Siamo Costermano” che proprio in prossimità della frana è in progetto la costruzione di un ponte tibetano. Nella variante al Piano Ambientale sono state inserite le zone di protezione economico sociale ZPES da destinare alla partenza ed arrivo del ponte Tibetano.