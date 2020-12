Francesco Oppini attacca il comportamento di Dayane Mello all’interno del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality intervistato da Casa Chi, racconta la sua opinione nei confronti della modella e del comportamento visto lunedì sera nei confronti di Natalia Paragoni.

Così il figlio di Alba Parietti si lascia andare a un lungo sfogo e spiega quanto secondo il suo punto di vista Dayane sia una persona incoerente. Quali sono state le affermazioni lanciate nei confronti della concorrente del GF Vip da parte di Francesco Oppini?

Francesco Oppini attacca Dayane Mello

L’ex concorrente del reality firmato Canale 5 ha raccontato il suo punto di vista in merito alle ultime situazioni che hanno visto Dayane protagonista assoluta. Secondo Francesco Oppini infatti: “Quello che ho detto lunedì sera l’ho detto sempre in casa a lei che tra l’altro se le è presa con me etichettandomi come quello che l’ha infamata davanti a tutta Italia, con tutto il vocabolario italiano. Io ho detto semplicemente che è incoerente, mai lineare e che non era una donna elegante ha dei modi non elegantissimi. […] Non so cosa l’abbia fatta scattare, ma io ho visto con Rosalinda lo stesso atteggiamento che ha avuto con me, con Pierpaolo, con Tommaso, con Maria Teresa, con Stefania. Ha un’invidia anche nei confronti della storia di Pierpaolo e Giulia adesso, le parole lanciate ieri su Natalia ieri in diretta ed oggi. Sembra una persona che per forza deve buttare il fango sugli altri per emergere lei. A me questa cosa qua non piace”.

Francesco Oppini ha voluto sottolineare il suo punto di vista in merito alla situazione di Natalia e Andrea in cui, si è intromessa Dayane: “Io ho parlato con Natalia ed era molto tranquilla. Lei e Andrea si parlano di tutto. È stato un attacco ingiustificato […] Li ritengo una coppia splendida. Quando una persona si offende perché le viene dato del poco elegante. Poi si permette di buttare fango su una coppia perché vive un momento difficile…Sono cose indelicate e non mi piacciono”.