Gianluigi Martino, ex fidanzato Valeria Marini: “Per me lei è morta”

Gianluigi Martino ritorna a farsi sentire sull’ex fidanzata Valeria Marini. I rapporti fra i due non sembrano proprio pacifici, date le dichiarazioni di lui fatte negli ultimi giorni. “Per me lei è morta”, ha detto in un’intervista.

Gianluigi Martino e Valeria Marini si sono lasciati, come ha avuto modo di annunciare lui nel salotto di Barbara d’Urso poco tempo fa. Nella scorsa puntata di Verissimo, la showgirl ha confermato che la rottura sarebbe definitiva.

Gianluigi Martino, ex di Valeria Marini: “Non sono più innamorato”

Gianluigi Martino non prova più alcun sentimento nei confronti dell’ex Valeria Marini, ospite questa sera di uno degli appuntamenti di Capodanno 2020 in tv. “Non sono più innamorato”, ha dichiarato lui al settimanale Nuovo, “per me lei è morta. Quello che mi ha ferito di più è che lei non abbia preso le mie difese con la madre”. L’ex fidanzato ha inoltre aggunto di essere stato lui a scegliere di troncare il rapporto con la burrosa showgirl. I due si sarebbero visti proprio in quell’occasione: lui è tornato a Roma, a causa dell’impossibilità di trovare un punto d’accordo.

Gianluigi Martino tuttavia non molla la presa: ha ancora intenzione di avere un faccia a faccia con la sua ex. Nel corso dell’intervista, ha infatti scelto di lanciare un appello a Barbara d’Urso nella speranza di poter rivedere Valeria. “Le chiedo di organizzare un confronto faccia a faccia con Valeria”, ha detto, “ma soprattutto con la madre Gianna”.

Gianluigi Martino e Valeria Marini si sono lasciati, i motivi di lei

In merito alla loro rottura, la Marini ha avuto modo di fare i dovuti chiarimenti al settimanale Nuovo. “Sono venuti a mancare valori per me irrinunciabili”, ha dichiarato. Da quanto si apprende, la showgirl ha preferito diffidare il suo ex dal parlare della loro relazione. L’accusa di Gianluigi invece riguarda la madre di lei, Gianna Orrù, a quanto pare motivo di discordia. Un duro colpo per la donna, già provata per essere stata truffata da un investitore che le ha fatto perdere 335 mila euro. “La faccenda è in mano agli avvocati”, ha detto ancora la Marini, “ma io sono molto preoccupata per mia madre, provata anche psicologicamente”.