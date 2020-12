Grande Fratello VIP: stasera grandi ritorni in Casa – FOTO

Grande Fratello VIP sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque per festeggiare il Capodanno con i vipponi e tutti i telespettatori. L’evento è dichiarato come imperdibile con la conduzione di Alfonso Signorini, la presenza in studio degli opinionisti Pupo ed Antonella Elia e tutti i vipponi eliminati.

Questa sera a partire dalle 21:30 la puntata sarà imperdibile. Sono previsti grandi ritorni in Casa, così come annunciato sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

Faranno ritorno in Casa: Fausto Leali e Denis Dosio, entrambi sono stati squalificati all’inizio del programma. E questa sera faranno il loro ritorno in casa per la grande festa di Capodanno.

Inoltre faranno ritorno in casa anche due vip ed ospiti d’ eccezione, quali Valeria Marini e Rita Rusic, protagoniste delle passate edizioni del Grande Fratello.

