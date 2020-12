Mara Maionchi sulla malattia: “Dedico le feste a chi mi ha curata”

Mara Maionchi rompe in silenzio dopo essere stata colpita dal Covid-19. Il volto noto della discografia musicale italiana si trova finalmente a casa, dopo aver trascorso un periodo in ospedale.

Mara Maionchi si sta riprendendo e ha potuto trascorrere il Natale con i suoi familiari. Ora che è fuori pericolo, non dimentica però di ringraziare chi ha fatto sì che potesse ritornare in salute.

Mara Maionchi è guarita: il suo Natale a metà

Mara Maionchi è riuscita a riprendersi del tutto dal Coronavirus. L’ex giudice di X Factor èrisultata positiva al Covid-19 alcune settimane fa e la paura è stata tanta. Soprattutto quando è stata ricoverata in ospedale, dove ha ricevuto le cure più adatte. “Dedico queste feste sobrie a chi mi ha curata in ospedale”, ha detto al settimanale Chi, “quando ero malata di Covid. In modo da farmi rientrare a casa in relativa forma e presto”. Il Natale non è stato forse degno della voglia di Mara di festeggiare in grande. Da sempre è abituata a circondarsi degli affetti speciali durante la festività, ma quest’anno le cose sono andate in modo diverso.

Mara Maionchi infatti si è dovuta dividere fra un giorno con la figlia e un altro giorno con l’altra erede. “Mi manca la nostra tavola allargata”, ha sottolineato pensando alla consuetudine di trascorrere le feste con tutta la famiglia. “L’importante è che tutti stiano bene”, ha aggiunto, pensando che alla fine le tradizioni non sono la cosa più importante. Intanto alcuni giorni fa, la Maionchi ha condiviso un promo che la riguarda e che si lega alla sua partecipazione a Italia’s Got Talent. A gennaio, il programma ritornerà su Tv8 e zia Mara sarà fra i protagonisti del cast. “Qual è il mio talento segreto? Ho sempre avuto una passione ardente per le motociclette”, dice nella clip.