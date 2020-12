Maurizio categorico su Tina a Uomini e Donne:” La stiamo sbugiardando”

Maurizio oltre ha a dichiarare il suo sentimento verso Gemma al magazine di Uomini e Donne, si è dimostrato categorico su Tina. Infatti, proprio quest’ultima si è mostrata contraria alla loro relazione non credendo assolutamente a quanto hanno sempre affermato all’interno dello studio di Maria De Filippi. L’opinionista pensa da sempre che loro due non siano fatti per stare insieme e che il cavaliere stia soltanto illudendo la dama, arrivando ad affermare che ci sia qualcosa sotto.

Anche di fronte alla notizia del loro avvicinamento intimo non ha cambiato la sua visione, mantenendo la sua posizione negativa verso di loro. Si sa, Tina non nutre molta simpatia verso Gemma e questo ci tiene a precisarlo ogni volta che ne ha la possibilità, punzecchiandola e litigandoci. Ma ultimamente le cose sono cambiate da parte della Galgani, la quale in questo momento si mostra sempre più determinata a non cadere nei tranelli della sua nemica.

Maurizio categorico su Tina a Uomini e Donne

Sempre nella sua intervista in camerino, i giornalisti del magazine hanno voluto sapere di più in merito al suo pensiero riguardo Tina. Proprio lui, a cui non piace discutere, ma soprattutto non accetta i polveroni che l’opinionista alza ogni qualvolta si parla di loro, ha deciso di parlare di lei. Questo sono state le sue parole:” Le cose sono cambiate e, le dirò di più, ultimamente sia Gemma sia io, stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto. Adesso pare che abbia capito, poi chissà”. Sembra essere molto propenso a continuare la sua frequentazione con Gemma, visto anche quando ha dichiarato in merito al suo sentimento verso di lei.

Sembra che niente possa scalfire il loro rapporto, neanche quando Tina rimarca la loro differenza di età:” Sinceramente penso che la differenza d’età non conti in una relazione di coppia. A me interessa la persona che ho davanti. Anche perché è quella che frequento io, e io so quello che faccio. Se per me questo fosse stato un problema, di certo non frequenterei Gemma”. Insomma, è molto determinato, ma in particolar modo categorico a non voler ascoltare nessuno, se non Gemma. Voi cosa ne pensate? La loro relazione andrà davvero avanti e porterà ad un lieto fine, magari fuori dallo studio o la cosa andrà scemando e si rivelerà la ragione di Tina?