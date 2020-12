Morto Ciro Caiafa, papà di Luigi ucciso in una rapina ad ottobre

Ciro Caiafa, pregiudicato e padre di Luigi Caiafa, diciassettenne ucciso da un poliziotto durante una rapina nello scorso ottobre, è morto stanotte in circostanze ancora da chiarire. L’uomo è stato portato, come si apprende da Fanpage, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini di Napoli intorno all’1.15 di stanotte, in condizioni estremamente gravi, al punto da comprometterne la vita. Ciro Caiafa presentava diverse ferite da armi da fuoco ed è spirato poco dopo l’ingresso al pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, la sparatoria di cui è stato vittima Ciro Caiafa è avvenuta nell’abitazione dello stesso, in via Sedil Capuano, nel centro antico del capoluogo campano e a pochi metri dalla centralissima via Tribunali (nella foto, ndr). Sono i Carabinieri della Compagnia Stella ad essere incaricati delle indagini, che sono ancora in corso: si parla di un agguato preparato e realizzato da alcuni sicari che si sono introdotti nel basso (appartamento al piano terra, ndr) in cui Caiafa ha vissuto, fino a poche ore fa, con la famiglia, con la chiara intenzione di uccidere il quarantenne.

Assieme a Caiafa, al pronto soccorso è arrivato un ventottenne incensurato, G. D. M., raggiunto da una sola pallottola al fianco. Ciro Caiafa era il padre di Luigi Caiafa, diciassettenne morto il 4 ottobre scorso negli sviluppi di una rapina, in cui i poliziotti spararono alla minaccia del ragazzo che invitava il suo complice, Ciro De Tommaso, a sparare verso i poliziotti. Solo in seguito, nel corso delle indagini, l’arma in mano ai malviventi si è rivelata una riproduzione scenica, indistinguibile da un’arma vera.