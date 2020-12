Oroscopo 2021 – I segni zodiacali che saranno più indecisi il prossimo anno

Il nuovo anno dovrà “per forza” portare via tutte le insicurezze e gli eventi prevalentemente traumatici di questo 2020, anno che ha contribuito a far crescere un’insicurezza generale principalmente a causa del Covid, con tutte le complicazioni ad esso correlate, che hanno messo in discussione praticamente ogni cosa. L’indecisione infatti è stata una costante per molti, e per alcuni questo sentimento proseguirà anche nel nuovo anno:

Acquario

L’Acquario è un segno che con tutta probabilità ha sofferto più di tutti lo stresso dovuto al covid, rendendolo ancora più cauto e facilmente influenzabile del solito. Provare ad essere ottimisti è sicuramente una soluzione, ma questa sensazione perdurerà per diversi mesi anche nell’anno nuovo.

Leone

Un segno decisamente forte ed autoritario, ma anche piuttosto egocentrico, e visto che i rapporti umani sono stati messi a repentaglio a causa delle restrizioni, e misure come il distanziamento, il Leone ha probabilmente perso qualche certezza anche sotto l’ambito della comunicazione e della socialità. Meglio non aspettarsi grandi stravolgimenti nel corso del 2021 ma essere leggermente più selettivi.

Scorpione

La situazione lavorativa tornerà a sorridervi anche se potrebbe essere necessario affrontare qualche cambiamento, che andrà a minare qualche certezza di troppo: lo Scorpione è legato fortemente al proprio lavoro, elemento che ritiene assolutamente fondamentale.

Non è particolarmente ottimista ma sa bene che lavorando duro si ottengono le maggiori soddisfazioni: il Covid renderà sicuramente più insicuri e cauti i rappresentanti di questo segno zodiacale.

Sagittario

Il 2020 ha contribuito a rendervi ancora più emotivi e potenzialmente spaventati dall’ignoto, ed anche se il nuovo anno promette decisamente meglio, vi occorrerà un po’ di tempo per riacquisire un po’ della sicurezza smarrita.