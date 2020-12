Oroscopo 2021 – I segni zodiacali più diabolici in assoluto: ecco quali sono

Non semplicemente “cattivi”, ma definibili perfidi perchè riescono ad esserlo in modo non evidente e sfruttando sotterfugi, agendo il più delle volte sottotraccia: queste persone amano manifestare questo discutibile tratto nelle maniere più disparate e per motivazioni non sempre giustificate. In quasi tutti i casi la perfidia si palesa nei seguenti segni zodiacali:

Pesci

Può sembrare strano vedere un segno sensibile ed empatico come il Pesci in una lista del genere: tuttavia chi nasce sotto questa costellazione può diventare decisamente perfido e rispondere in maniera distaccata alle richieste di soccorso. Inoltre mantiene spesso il broncio alle offese reagisce in maniera solitamente eccessiva, amando “vendicarsi”.

Scorpione

Ama definirsi giusto, ma molto spesso le sue reazioni emotive sono dettate da un’indole piuttosto manipolatrice e cinica, sopratutto nei confronti delle persone che non riesce a rispettare a fondo. In questi casi perde totalmente il suo savoir faire e ed è profondamente vendicativo, arrivando a sviluppare dei veri e propri piani complessi con l’unico intento di vedere le persone in difficoltà.

Capricorno

Orgoglioso fino al midollo ma anche molto sensibile: il Capricorno ha capito che non può approcciarsi con successo con tutti e quindi non è raro vederlo impegnato in lotte intestine verso coloro che ritiene persone non meritevoli di rispetto: in questo caso la sua morale non gli impone limiti e lo porta ad agire con fare inaspettatamente diabolico.

Gemelli

Il più enigmatico in tal senso visto che i tratti caratteriali del Gemelli sono accomunabili al bipolarismo vero e proprio: essendo “trasparente” a seconda dell’umore del momento agirà in modo molto diretto, e quindi il più delle volte non riesce ad agire in modo machiavellico e per nulla empatico.