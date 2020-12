Oroscopo Acquario 2021 – Un anno rivoluzionario

Ecco le anticipazioni tratte dall’Oroscopo 2021 dedicate all’Acquario. Il 2021 sarà un anno unico nel suo genere! Un anno in grado di stravolgere la tua intera esistenza, se lo vorrai. Basti pensare che tra il 10 e l’11 febbraio ospiterai nel tuo cielo Sole, Luna, Venere, Mercurio, Giove e Saturno. Dovrai raccogliere tutto il tuo coraggio e cambiare.

Oroscopo 2021 – Amore

Secondo l’oroscopo 2021 l’amore tornerà protagonista indiscusso della tua vita, forse perfino già da febbraio. Sarà quasi impossibile non incontrare una persona che ti farà battere il cuore. I mesi più promettenti saranno quelli in cui Marte in aspetto favorevole ti renderà letteralmente magnetico.

Oroscopo 2021 – Lavoro

Si preannuncia un anno molto importante anche per quanto riguarda il lavoro. Urano ti aiuterà a realizzare le idee che coltivi da tempo, a raggiungere il successo ambito e ottenere guadagni di un certo peso. La tua parola d’ordine sarà: osare! Dovrai dedicarti ai nuovi progetti, percorrere nuove strade.

Oroscopo 2021 – Fortuna

Secondo l’oroscopo 2021 sarai toccato dalla fortuna per quasi tutto l’anno, fatta eccezione per quei pochi mesi in cui Marte sarà in aspetto dissonante. L’importante sarà seguire la corrente e non resistere alle novità, anche se potrebbero sembrarti destabilizzanti

Vuoi saperne di più? Leggi anche l’Oroscopo 2021 rivolto a tutti i segni zodiacali, con i transiti astrali più significativi, i mesi più fortunati e tanti consigli utili.