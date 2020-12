Oroscopo Branko – domani venerdì 1 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 1 gennaio 2021. Inizia un nuovo anno! Come partirà il 2021 di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico e rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 1 gennaio 2021: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani comincerà il 2021 che, confrontato con quel pazzo 2020, sembrerà quasi un anno “normale”. Potrai contare ancora sulla presenza di Marte che resterà nel tuo segno fino all’Epifania e ti riempirà di forza e passionalità.

Previsioni Branko domani venerdì 1 gennaio 2021: Toro

Domani il Sole, Mercurio e Nettuno saranno particolarmente benevoli con te, ma dovrai fare attenzione a questa pallida Luna che ti accoglierà nel 2021 in maniera piuttosto complicata e nervosa.

Oroscopo domani venerdì 1 gennaio 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani comincerai il nuovo anno come dei bambini che non vedono l’ora di aprire un regalo per trovarci dentro una straordinaria sorpresa. E vedrai che il 2021 non ti deluderà in questo senso! Sarà un anno prezioso e sorprendente.

Oroscopo domani venerdì 1 gennaio 2021: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani comincerà un anno nuovo. La vera e propria liberazione dalla baraonda vissuta nel 2020 accadrà il 6 gennaio, giorno in cui ci inizierà la tua vera e propria ripartenza.