Oroscopo Branko – domani venerdì 1 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 1 gennaio 2021. Sta per iniziare un nuovo anno! Quali sorprese riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico e dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 1 gennaio 2021: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani comincerai il nuovo anno al galoppo, da vero centauro! Potrai affrontare il 2021 pieno di quella forza che Marte in Ariete ti ha trasmesso nei mesi passati, con Venere ancora nel tuo segno a i favori di Giove e Saturno.

Previsioni Branko domani venerdì 1 gennaio 2021: Capricorno

Domani potrai lasciarti alle spalle un anno vissuto intensamente e anche un po’ pericolosamente con quel Marte in aspetto contrario. Dovrai stringere i denti ancora per poco e dal 6 gennaio ti libererai finalmente del pianeta rosso che raggiungerà una posizione eccellente.

Oroscopo domani venerdì 1 gennaio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani comincerà un anno che ti vedrà grande protagonista, un anno che avrà il potenziale di stravolgere la tua vita. E tu lo inizierai alla grande, con il sostegno di Giove e Saturno nel tuo cielo.

Oroscopo domani venerdì 1 gennaio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani partirà un anno molto particolare, che per certi aspetti ti assomiglierà. Giove e Saturno in Acquario, Nettuno stabile nel tuo segno da un bel po’, lavoreranno a livello inconscio sulla tua vita per cambiarla in meglio.