Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 1 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 1 gennaio 2021. Siamo arrivati al 2021! Come partirà il nuovo anno per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? L‘Ariete sarà forte ed energico, il Toro dovrà prendere decisioni importanti. I Gemelli potranno rinascere, mentre il Cancro sarà finalmente libero dall’opposizione di Saturno. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani 1 gennaio 2021: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà il 2021! Il fatto più eclatante è che tu non dovrai combattere più contro Giove e Saturno in aspetto contrario. Sarai forte e pieno di energia! Già a febbraio potresti ottenere qualcosa di importante. Per fortuna non ti porterai dietro la pesantezza degli ultimi due anni. Sarà decisamente il contrario! Proprio perché hai vissuto due anni alquanto infernali, d’ora in avanti avrai voglia solamente di rivalsa lavorativa e sentimentale. La primavera sancirà la tua vera e propria rinascita. Chiaro, molto dipenderà da dove stai partendo, ma sappi che il 2021 ti permetterà di ottenere tanto!

Previsioni Paolo Fox domani 1 gennaio 2021: Toro

Domani darà il via a un anno caratterizzato da grandi decisioni, ma anche da da momenti di austerity, soprattutto durante i primi tre mesi. Infatti è probabile che tra febbraio e marzo dovrai risparmiare parecchio e più di un Toro non riuscirà a comprendere se un determinato lavoro o corso di studi avrà futuro oppure no. Qualcuno potrebbe sentirsi a disagio, se avvertirà poca chiarezza nel proprio rapporto di coppia. In generale il 2021 sarà un anno che richiederà di rilassarsi un po’, di riposare ed evitare di infilarsi in situazioni complicate, ma di fare piuttosto il punto della situazione. A giugno, per fortuna, potrai avere una piccola svolta. In amore dovrai aspettare l’estate per avere qualche novità in più. Chi vorrà affrontare una compravendita, un investimento o sarà coinvolto in una faccenda legale dovrà munirsi di particolare prudenza. Molti Toro potrebbero trascinarsi del malessere o alcuni conti in sospeso dal 2020, ma la possibilità di recuperare ci sarà!

Oroscopo domani 1 gennaio 2021: Gemelli

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un anno che ti vedrà particolarmente forte, grazie a Giove e Saturno di nuovo attivi. Il periodo tra marzo, aprile e maggio sarà magnifico e parecchio proficuo. È vero, non stiamo vivendo un momento fra i più semplici, ma tu sei molto bravo a tirarti fuori dalle situazioni complicate. Il 2021 sarà un anno in cui rinascerai, potrai ripartire alla grande. Anche se dovrai riconsiderare il tuo rapporto di coppia, sappi che il prossimo anno sarà davvero promettente, sotto tutti i punti di vista, amore incluso! I Gemelli che sono stati delusi da qualcuno avranno modo di incontrare una nuova persona oppure riappacificarsi. I single più incalliti, invece, potranno riscoprire un sentimento. Luglio e agosto saranno due mesi molto importanti per la vita amorosa. Sembrerà un paradosso, ma perfino chi vivrà una separazione, potrà fare passi in avanti e ottenere novità interessanti. Le coppie più solide, invece, riusciranno a superare un’eventuale crisi e recuperare un invidiabile affiatamento. Solo se frequenterai un Ariete, una Bilancia o un Capricorno dovrai fare un po’ di attenzione in più!

Oroscopo domani 1 gennaio 2021: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani, con l’inizio del 2021, tu sarai definitivamente libero dall’opposizione di Saturno. Quanti disturbi, rallentamenti e scontri ha causato questo pianeta in passato! Adesso stai ritrovando te stesso, stai diventando una persona nuova, una persona che non ha paura di dire quello che pensa. Per questa ragione quest’anno ti sarà possibile costruire nuove basi per un futuro importante. Certo, nei primi mesi è probabile che dovrai chiarire molte situazioni, quindi partirai piuttosto lentamente. Tra gennaio e febbraio potresti essere colto da qualche dubbio anche in amore. Giugno, invece, sarà un mese di decisioni lavorative. Ci sarà chi dovrà scegliere se portare avanti o no un certo progetto, ma sappi che avrai meno ostilità rispetto al passato. Qualche Cancro potrebbe dover ricominciare da zero. Comunque, con tutta la mole di esperienza e di maturità in più, potrai ottenere belle cose. L’estate favorirà soprattutto i matrimoni e le convivenze.