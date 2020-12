Palermo, tensione in Comune. Via i soldi al Tram, TARI bloccata

Palermo ha il suo nuovo bilancio comunale, quello per il prossimo anno: pomeriggio di tensione ieri nel capoluogo per la spaccatura della maggioranza. I fondi per le opere accessorie del tram sono stati dirottati su altre necessità, e la voce è sparita dal bilancio comunale. Una buona notizia per i cittadini: la TARI non dovrebbe aumentare, almeno stando a quanto filtrato in un primo momento e da quanto dichiarato dall’assessore Sergio Marino ai consiglieri.

La ripartizione dei 20.136.126,14 euro destinati alle opere pubbliche prevede, come si apprende dall’agenzia ANSA, i seguenti investimenti ritenuti di prioritaria importanza per la città: 3.500.126,14 euro per interventi urgenti per l’emergenza cimiteriale; 10.136.000 euro per manutenzione di strade e marciapiedi, 5.500.000 euro per interventi straordinari di edilizia scolastica e manutenzione del patrimonio comunale; e circa 1 milione di euro per la progettazione esterna di opere ed interventi straordinari e di straordinaria manutenzione di competenza comunale.

Non un pomeriggio da ricordare per la Giunta di Leoluca Orlando che ha visto uscire dall’aula i consiglieri di Sinistra Comune, e che è riuscita ad approvare il bilancio grazie a 16 voti della maggioranza, con nove contrari e un astenuto, e grazie alla presenza delle opposizioni che hanno garantito il numero legale. Bocciato il mutuo per la nuova infrastruttura tramviaria e spariti i fondi per le opere accessorie, per le quali Orlando si era pubblicamente esposto. Stando a quanto riportano le cronache, l’approvazione di tre emendamenti trasversali ha di fatto stravolto il bilancio presentato dalla giunta, causando di fatto la rottura all’interno della maggioranza.