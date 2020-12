Principessa in incognito: trama, trailer e cast del film

Principessa in incognito è il film che Rai 2 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Allan Harmon e appartiene al genere commedia e sentimentale. Il titolo originale è invece A Winter Princess, mentre la messa in onda è prevista per le ore 14:10 circa.

La trama di Principessa in incognito ci racconta la storia di Carly, nobile in gran segreto e impegnata a nascondere la sua vera identità per tenersi lontana dalle luci della ribalta. La situazione cambierà quando nella sua vita apparirà il giovane e affasciante Jesse. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Principessa in incognito, la trama

Carly lavora in uno ski resort sotto copertura: nessuno deve sapere che in realtà è una Principessa. Durante i preparativi della Snow Ball di Snoeden Peak ha modo di conoscere e lavorare con Jesse. Fra i due nasce una fatale attrazione e le cose iniziano a complicarsi moklto presto. In città giunge infatti il gemello di Carly, il Principe Gustav, che rischia di mandare all’aria l’identità segreta della sorella. Intanto Carly e Jesse decidono di organizzare insieme una raccolta fondi per trasformare il resort in una destinazione adatta in tutti i mesi dell’anno.

Gli investitori tuttavia non sono interessati a sostenere il progetto snobbato da qualsiasi celebrità. La trama di Principessa in incognito ci rivela che la protagonista dovrà fare i conti con la messa in vendita di Snowden Peak. A quel punto Carly si ritroverà di fronte a un bivio: mantenere il silenzio con tutti oppure coinvolgere la famiglia reale, perchè possa attirare l’elite al gala di beneficenza?

Principessa in incognito, il cast completo

Il cast di Principessa in incognito mette alla guida Natalie Hall per il doppio ruolo di Carly e della Principessa Carlotta e l’attore Chris McNally per quello di Jesse. Al loro fianco troveremo Lara Gilchrist per il personaggio di Allison e Casey Manderson per quello del Principe Gustav. Sono presenti inoltre gli attori: Brendon Zub (Principe Emile); Mackenzie Gray (Re Kristof); Kazumi Evans (Brittany); Lossen Chambers (Dee) e Bernie Yao (Charlie).