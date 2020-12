Rosalinda torna sui suoi passi | La lettera di pace a Dayane Mello

Dopo essersi presa del tempo per riflettere in merito all’ultime cose accadute all’interno del Grande Fratello Vip, Rosalinda torna sui suoi passi e si riavvicina a Dayane. L’ultima puntata è stata molto pesante per le due gieffine. Dopo aver visto un video in cui la modella brasiliana commentava in modo negativo la sua migliore amica, definendola stratega e drammatica, l’attrice è scoppiata. Proprio per questo motivo la sua reazione è stata molto forte trovandosi appoggiata da Francesco Oppini, il quale ha avuto un rapporto altalenante con la Mello.

Dopo un po’ in cui Rosalinda ha cercato di mettere in chiaro le sue idee, è arrivata alla conclusione di non voler perdere tutto ciò che ha costruito con la sua compagna. Così ha deciso di prendere carta e penna e scrivere i suoi pensieri per dimostrare tutto l’affetto che prova per lei. Insomma, una lettera di pace per chiarire la situazione e non perderla come amica speciale che ha trovato dentro la Casa e che vorrebbe continuare a tenere anche al di fuori.

Rosalinda torna sui suoi passi

All’interno della lettera, Rosalinda, ha espresso il bene che vuole a Dayane, ma allo stesso momento le ha spiegato di esserci rimasta male a causa delle parole che ha sentito nel video. Il fatto è che non si sarebbe mai aspettata che proprio lei potesse pensare certe cose nei suoi confronti, ma ci ha tenuto a chiarire ugualmente. La modella però, ha confessato che l’appoggio che ha dato a Francesco Oppini mentre spiegava il suo discorso l’ha portata a soffrire. “Tu sai perché sono ferita? La cosa più brutta è stata che Francesco diceva che uso le persone e tu dietro a buttare la melma insieme a Francesco dicendo che io ti ho trattata come un giocattolo e ti ho buttata così. […] L’unica cosa che mi ha ferito non sono parole ma sono fatti“ ha svelato Dayane.

La risposta di Rosalinda è stata molto chiara in merito alla sua volontà di chiarire la situazione:” Sono venuta qui solo per dirti che ti voglio bene. Non voglio più discutere di questa cosa, tu attualmente non hai compreso perché io ho reagito in quel modo. Ho visto delle cose che onestamente non mi aspettavo, ne prendo atto e sono rimasta molto male. Quindi quella è stata la reazione di una persona ferita che ci tiene molto a te. Devi capire che magari è la conseguenza delle cose che ho visto. Voglio che tu sia felice, capisco tutto e sappi che qui c’è una persona che ti vuole bene, al di là di tutto“. Promettendole che l’unica cosa che vuole per il 2021 è esserci per la sua amica, la quale ha ormai preso un