Sanremo 2021, i cantanti esclusi: chi sono?

Sanremo 2021 ci svela quali cantanti sono stati esclusi dalla kermesse. Mentre Amadeus sottolinea in radio che il Festival non si farà senza pubblico, emergono sui giornali i nomi di chi non vedremo sul palco dell’Ariston.

Fra i cantanti esclusi a Sanremo 2021 troviamo di sicuro Morgan, protagonista di un botta e risposta sui social con il direttore artistico. Diversi anche gli ospiti noti del mondo dello spettacolo, come Claudio Lippi e Leo Gassman.

Sanremo 2021, chi non ci sarà?

I cantanti esclusi da Sanremo 2021 potrebbero riservare delle sorprese. Amadeus ha vagliato più di 300 canzoni e ha già individuato chi accetterà nella kermesse e chi invece dovrà rimanere fuori dalla porta. A quanto pare Vladimir Luxuria ha proposto un brano ed è stata scartata: secondo Dagospia, l’ex politica avrebbe accolto la delusione con spirito sportivo. Non ci sarà nemmeno Leo Gassman, anche se l’anno scorso ha vinto Sanremo Giovani. “Non vi nascondo che mi avrebbe fatto piacere esserci, ma è giusto così”, ha detto l’artista, “È giusto che ci sia spazio per tutti. Il mio percorso l’ho iniziato l’anno scorso ed è andato tutto bene. Sono felice e onorato di poter vivere per la musica”. Assenti pure Valeria Marini e Claudio Lippi, anche se si ignorano le motivazioni del direttivo.

Fra i cantanti esclusi da Sanremo 2021 troviamo anche i Jalisse. La coppia vincitrice in una delle scorse edizioni con Fiumi di parole, credeva di aver riabilitato il proprio nome grazie alle ultime prodezze televisive. “Se non vedrete i Jalisse ancora sul palco di Sanremo 2021 non sarà perché sono spariti o perché hanno cambiato lavoro, ma ancora una volta perché non è stata data loro l’opportunità”, ha detto Fabio Ricci. In base a quanto riferisce Donna Moderna, fra i Big esclusi ci sono anche nomi come Dolcenera, Alex Britti, The Kolors, Federico Rossi, Giacomo Celentano e Mietta. Fra le novità invece il fatto che Elodie sarà una delle donne di punta del Festival, mentre Achille Lauro e Zatlan Ibrahimovic saranno ospiti fissi nel corso di tutte le serate. “Ho scelto di chiamare Bugo nel cast del Festival di Sanremo per la sua canzone, non come risarcimento per l’esclusione dell’anno scorso”, ha detto Amadeus in conferenza stampa.