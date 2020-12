This Is Us, remake italiano: Noi con star Lino Guanciale?

This Is Us avrà il suo remake italiano: la celebre serie tv firmata NBC e con protagonista Milo Ventimiglia avrà la sua versione nostrana. La fiction si intitolerà Noi e metterà alla guida del cast come protagonista Lino Guanciale, uno degli attori più gettonati del piccolo schermo del Bel Paese.

Le riprese di Noi tuttavia sono state rimandate rispetto al previsto. Il set avrebbe dovuto prendere il via nei primi mesi del 2020, ma a causa della pandemia in corso è slittato. Intanto continua il recruiting per stabilire quali attori potranno partecipare al remake.

This Is Us: in arrivo il remake italiano

Secondo le prime anticipazioni su Noi, il remake italiano del dramedy This Is Us, Lino Guanciale dovrebbe interpretare il protagonista Jack Pearson. Ovvero il personaggio affidato a Ventimiglia e fra i più commoventi della serie tv americana. Si tratta però di notizie non del tutto certe: per saperne di più sulla fiction di Rai 1 dovremo per forza attendere un po’ di tempo. In ballo ancora il volto di Rebecca Pearson, ovvero la moglie di Jack. Secondo alcuni rumors, il ruolo potrebbe essere affidato a Serena Rossi oppure Aurora Ruffino. Una delle due in pratica potrebbe prendere il posto di Mandy Moore. Non si sa ovviamente nulla sugli altri interpreti, ovvero sui gemelli Pearson e sui rispettivi compagni/coniugi e personaggi secondari.

Secondo il profilo social Piper Spettacolo Italiano, sarebbero in trattativa gli artisti: Miguel Gobbo Diaz (star di Nero a metà), Stefania Sandrelli, Raniero Monaco di Lapio, Pilar Fogliati, Alberto Boubakar Malanchino, Eugenio Franceschini e Alessandra Angeli. La trama di Noi invece seguirà il format dell’originale, anche se non sono escluse alcune variazioni. Conosceremo quindi i personaggi lungo tre archi temporali diverse, mentre guarderemo da vicino una famiglia divisa tra problemi quotidiani e familiari. Verranno indagati sentimenti, emozioni, drammi e sogni.