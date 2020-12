Una principessa a Natale: trama, trailer e cast del film

Una principessa a Natale è il film che Rai 2 propone nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Fred Olen Ray e il titolo originasle è A Christmas Princess. Il genere è commedia e sentimanele e la messa in onda è prevista per le 15:30 circa. Il film segue il precedente appuntamento natalizio con Principessa in incognito.

La trama di Una principessa a Natale ruota attorno a Jessica, una chef di New York che si ritroverà a gestire una cena natalizia per la famiglia reale. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Una principessa a Natale, la trama

Jessica è una chef in difficoltà economiche che vive in un quartiere molto alla moda di New York. Decide un giorno di fare il grande passo e acquisisce la gestione di un piccolo ristorante. Le difficoltà però aumentano: non è così semplice riuscire a sbarcare il lunario. Intanto, il Principe Jack arriva in città in occasione della cena natalizia della famiglia, un evento annuale e solidale che i reali sono soliti organizzare per raccogliere fondi. Il Principe Jack si ritrova a dover cercare uno chef all’ultimo minuto e si imbatte in Jessica, che ha modo di conoscere sempre più a fondo. La trama di Una principessa a Natale ci svela infatti che fra i due sboccerà una storia d’amore, ma anche numerosi ostacoli.

Una principessa a Natale, il cast completo

Il cast di Una principessa a Natale mette al centro della scena Shein Mompremier nei panni di Jessica Byrnes e Travis Burns in quelli del Principe Jack. Al loro fianco troveremo attori come Erin Gray (Regina Alice); Andrew Lauer (Rupert); Robert Pierce (Re Connor); Galyn Gorg (Linda); Stuart O’Keeffe (Gideon); Cameron Jebo (Ernie); Emma Lane (Lady Eliza); Kathryn Schneider (Hailee); Anthony M Bertram (Gary) e William Brown (Butler).