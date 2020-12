Vaccino Covid, 16 anziani vaccinati in una RSA di Massa: sono i primi

Il vaccino contro il Covid arriva nelle RSA della Toscana: come si apprende dall’edizione odierna de La Nazione 16 anziani domiciliati presso la Residenza “Riviera Blu” di Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, hanno ricevuto ieri l’iniezione con il vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19. Gioia e soddisfazione sia per gli ospiti della residenza che per i gestori e gli operatori. I 16 ospiti di Riviera Blu sono i primi anziani toscani a ricevere la vaccinazione, praticamente in contemporanea con gli operatori sanitari dei reparti Covid. La residenza ha rappresentato una sorta di isola felice dall’inizio della pandemia, in considerazione del fatto che il virus non è mai entrato lì e non si è diffuso tra chi frequenta la struttura.

La soddisfazione della direttrice, Graziella Tonarelli, si è palesata nelle dichiarazioni rilasciate al quotidiano fiorentino, in cui la stessa afferma che la “scelta della ASL […] sia giusta, ma anche mertitata”. Forti ringraziamenti anche al personale che “da febbraio a oggi ha svolto con sacrificio e professionalità un lavoro non facile” e per i parenti degli ospiti “per la comprensione che hanno avuto quando siamo stati costretti ad allontanarli fisicamente dai loro cari”.

La Nazione elenca anche i nomi dei primi tre anziani a vaccinarsi: Angelina Vitaloni, 87 anni; Leone Argini, 76 anni e Rosalia Biagi, classe 1931. Quest’ultima ha raccontato: “Ero un pochino emozionata nel ricevere il vaccino. In questi mesi di pandemia avevo paura, ho sentito la mancanza dei miei parenti che non potevano venire a trovarmi”.