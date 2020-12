Zaniolo diventerà padre | La madre è l’ex fidanzata Sara Scaperrotta

Da tempo stava circolando una voce molto ambigua ed a oggi la questione è stata confermato dal diretto interessato: Zaniolo diventerà padre. Anche se ora è fidanzato ufficialmente con Madalina Ghenea, la madre del suo futuro/a primogenito/a non sarà lei, bensì la sua ex Sara Scaperrotta con cui ha deciso di chiudere qualche tempo fa. Ha così deciso di mettere a tacere tutto il gossip che si stava creando sopra la situazione chiarendo tramite un’intervista rilasciata.

In un primo momento a riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, ma stanco ormai di tutto questo parla parla il giocatore della Lupa ha deciso di spiegare cosa sta accadendo a La Gazzetta dello Sport. Sicuramente, anche se non è pronto, si prenderà cura di suo figlio, e nel frattempo si concentrerà nel suo lavoro dopo tanto tempo di fermo. Ricordiamo che il giovane si è infortunato più volte rompendosi entrambi i crociati, così si sta allenando il più possibile per tornare in forma.

Zaniolo diventerà padre

Tramite il suo profilo Instagram, dove è seguitissimo, ha confermato riportando la sua intervista alla Gazzetta per chiarire una volta per tutte le voci di corridoio. Queste sono state le sue parole in merito all’ex incinta di suo figlio:” La storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo. Io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità”.

Inoltre, ha voluto smentire le voci che vedono come causa della sua rottura con Sara la sua nuova fidanzata Madalina:” Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata volevo chiarire una cosa. Io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il più in forma possibile “. In conclusione, ha affermato che chiunque in futuro cercherà di parlare della sua vita privata passerà dei guai attraverso delle querele.