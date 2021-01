Armando Incarnato radici profonde | Il messaggio fuori Uomini e Donne

Fuori Uomini e Donne, Armando Incarnato ha ideali e radici profonde che lui stesso paragona a quelle di un grande albero. Il cavaliere campano ha condiviso un messaggio molto importante attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Più volte Armando ha tentato di combattere contro i pregiudizi di molti nei suoi confronti, dimostrando di saper guardare ben oltre l’apparenza.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato stava frequentando diverse dame, come Lucrezia e Brunilde. Ma, a giudicare dalle ultime anticipazioni circolate, il cavaliere campano ha chiuso definitivamente con Brunilde, perché la considera una persona “falsa”. La dama ha tentato di riallacciare i rapporti col cavaliere attraverso un messaggio di auguri di Natale.

Armando Incarnato svela le sue radici più profonde

Armando ha raccontato che il messaggio di Brunilde aveva un contenuto fin troppo importante, motivo per cui il cavaliere campano ha deciso di ignorarlo e non rispondere. Del resto la conoscenza tra Armando e Brunilde è stata breve e fugace perché il cavaliere ha sempre avuto dei dubbi circa la dama. E Armando non ha mai fatto mistero di cercare una relazione importante.

Infatti, Armando Incarnato ha valori e radici profonde proprio come quelle di un albero secolare. A dichiararlo attraverso un post condiviso su Instagram è stato lo stesso cavaliere campano, lanciando un messaggio importante. “C’è sempre da imparare, osservarli, cambiano le foglie ma conservano le loro radici. Cambiate pure le vostre idee ma conservate i vostri principi”. Secondo Armando Incarnato ci si dovrebbe comportare proprio come fanno gli alberi: cambiare le idee, come le foglie, ma non i principi, come le radici.

Un messaggio davvero profondo da parte del cavaliere campano che spesso si lascia andare, sul suo profilo Instagram, a riflessioni particolari che condivide coi follower. Ma che futuro aspetta Armando Incarnato a Uomini e Donne nel 2021?