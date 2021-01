Burro cacao fatto in casa? Ecco come fare

Tra le diverse parti del corpo di cui dobbiamo prenderci cura, le labbra sono certamente una delle più importanti. Senza costanti accorgimenti infatti la nostra bocca rischierebbe di seccarsi e addirittura di spaccarsi, specialmente nei mesi più freddi come quelli invernali. Un burro cacao di qualità ci consente di mantenere le labbra morbide, idratate, lisce e setose, belle alla vista e sempre protette dagli agenti atmosferici. Ma saprete che il burro di cacao si può anche preparare in casa? Cosa occorre per realizzare del burro di cacao fatto in casa? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande, inoltre vi forniremo le informazioni necessarie a realizzare due preparazioni diverse di burro cacao.

Burro cacao: balsamo lenitivo

Questa preparazione è molto nutriente grazie ai suoi ottimi ingredienti necessari per realizzarlo. Gli ingredienti sono:

1 cucchiaio di burro di cacao puro;

1 cucchiaio di burro di karité;

1 cucchiaio di miele;

2 cucchiaini di olio di jojoba.

Naturalmente il burro di cacao si può tranquillamente comprare su internet, nei negozi di erboristeria e nelle pasticcerie. Tuttavia può essere molto utile sapere come realizzarlo anche a casa nostra. Per la realizzazione unite il burro di cacao con quello di karitè e mettetelo in una ciotola a bagnomaria. Una volta sciolti aggiungete sia il miele che l’olio di jojoba. Mescolate il tutto per bene. Dopodiché se volete potete aggiungere anche qualche goccia di un olio essenziale a piacere. È fortemente raccomandato scegliere il tea tree oil per prevenire l’herpes. A questo punto potete versare il liquido in una scatolina metallica con il coperchio o in uno stick vuoto. Aspettate che diventi tiepido e mettetelo in frigo per un giorno intero in modo che si solidifichi. È raccomandabile usare questo burro di cacao casalingo entro 6 mesi e conservarlo o in frigo o comunque lontano da fonti di calore.

Burro di cacao goloso

Per questa seconda ricetta più golosa per realizzare un burro di cacao fatto in casa avete bisogno di:

1 cucchiaio di burro di cacao puro;

1 cucchiaio di burro di karitè;

1 quadrato di cioccolato fondente.

In una ciotola a bagnomaria fate sciogliere del cioccolato. A questo punto unite anche i due burri e mescolate il tutto per bene in modo da ottenere un prodotto ben amalgamato. Se volete dopo aver spento il fuoco potete anche aggiungere un po’ di aroma naturale alla vaniglia. Versate il liquido, lasciatelo raffreddare e mettetelo in frigo come nella precedente preparazione.