Oroscopo 2021 – Gli uomini più suscettibili dello zodiaco: ecco quali sono

Un tempo considerata appannaggio quasi esclusivamente femminile, l’ipersensibilità emotiva, nota anche come suscettibilità viene maggiormente accettata e compresa anche quando interessa gli uomini, nonostante il concetto stesso di mascolinità “tradizionale” non precluda un animo di questo tipo. La paura di essere feriti nel profondo in realtà condiziona tutti, in particolare profili caratteriali particolarmente sensibli, come quelli che affronteremo in questa sede:

Cancro

Chi conosce l’uomo Cancro sa bene che non è in grado di nascondere i propri timori sopratutto quando deve relazionarsi con persone dal carattere profondamente differente dal proprio: solitamente non riescono ad imporsi con facilità perchè fin troppo sinceri ed onesti, al punto che in molti casi questo atteggiamento viene visto come segno di debolezza, e il Cancro viene deluso e ferito emotivamente. Per questo motivo sono molto cauti e spaventati da situazioni del genere.

Vergine

Apparentemente molto forte e convinto, l’uomo nato sotto questo segno sa bene quali sono le priorità necessarie per una vita felice e soddisfacente, anche se tende a vivere un po’ troppo “sui binari”, oltre ad essere troppo alla ricerca della perfezione. Questo può essere causato da timore di sentirsi giudicato perchè non abbastanza bravo e questo non lo rende particolarmente amichevole con tutti, per motivazioni “cautelative”, insomma.

Pesci

Mai aspettarsi un atteggiamento rude o diretto da parte dell’uomo Pesci che affronterà ogni situazione, anche quella più problematica con un fare limitatamente ottimista, anche se questo inevitabilmente finirà per deluderlo, con tutte le ripercussioni del caso.

Prende le distanze da ogni situazione problematica e per questo viene visto come eccessivamente sensibile.

Gemelli

Pariticolarmente suscettibili quando affrontano una relazione amorosa, che viene vissuta in modo molto appassionato e profondo da parte di questo segno: non è selettivo e quindi spesso il partner di turno lo ferisce inconsapevolmente perchè pochi altri riescono a venire incontro alle sue esigenze. Questo provoca in lui una sorta di “disillusione” che si traduce in pessimismo quando si parla di amore.