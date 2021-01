Oroscopo 2021 – I segni zodiacali che saranno più carismatici quest’anno: ecco quali sono

Il carisma solitamente è un tratto profondamente legato al carattere, anche se tutti in particolari situazioni riusciamo ad avere un ascendente particolare sulle persone che ci circondano, ed il contesto può essere molto importante in tal senso.

Il nuovo anno offrirà delle possibilità non indifferenti per tutti, con un occhio di riguardo nei confronti di alcune persone in particolare. I segni zodiacali presi in esame in questa lista vedranno infatti un’impennata nel loro carisma nei prossimi mesi:

Gemelli

Da sempre considerato incoerente, forse a causa di una personalità ai limiti del bipolarismo tanto che è complessa e varia, i nati sotto questo segno potranno contare su un lungo momento positivo in ambito sociale, che permetterà di acquisire qualche “punto carisma” che potrà essere sfruttato per aumentare la vostra influenza.

Acquario

Al netto di qualche iniziale difficoltà, derivante dallo scorso anno, l’Acquario potrà contare su un’influenza positiva sopratutto nella zona centrale dell’anno, che permetteranno un incremento dal punto di vista professionale. Seppur gradualmente la consapevolezza dei vostri mezzi subirà un deciso incremento.

Scorpione

Potrebbe non notarlo da subito, visto che le cose cambieranno in maniera graduale, ma il carisma già mediamente alto dello Scorpione gli permetterà di avere un anno decisamente importante a patto che non “perda la bussola” per i troppo complimenti e distrazioni varie.

Sagittario

Con calma la vostra situazione “sociale” ritornerà alla normalità prima di quanto crediate, ed essendo una delle vostre priorità assolute dato il carattere espansivo, potrete contare su tante nuove conoscenze e anche su “ritorni di fiamma” di vecchie amicizie. Cercate solo di non dare troppa attenzione a chi non la merita davvero.