Oroscopo 2021 – Le donne più prudenti dello zodiaco: ecco quali sono

Caute, attente, accorte, in una parola prudenti al massimo: alcune donne non amano assolutamente rischiare in ogni contesto e situazione e per questo raramente si lasciano sorprendere dagli eventi, così da evitare conseguenze imprevedibili. Le motivazioni a volte hanno una valenza pratica, altre volte decisamente meno e fanno semplicemente parte del carattere della singola persona, come vedremo. Ecco le donne più prudenti dello zodiaco:

Capricorno

Una Capricorno molto difficilmente farà il “passo più lungo della gamba”, lanciandosi in una situazione che non è in grado di gestire o che possa ritorcersi contro, e se proprio è costretta, cerca in anticipo una “via di fuga”. Non reggerebbe la pressione di un eventuale fallimento e perciò è solita rendere quest’opzione meno probabile possibile.

Acquario

Prevedibili, quindi non aspettatevi atteggiamenti immaturi da parte loro, le Acquario pensano svariate volte prima di fare o pensare qualcosa, e se questo porta loro benefici indubbi, dall’altra non permette loro di godersi il brivido di una qualsiasi situazione “al limite”. Fondamentalmente è un concetto che non vogliono provare.

Scorpione

Spesso definite “conservatrici”, le donne Scorpione in realtà sanno perfettamente quando è i momento di agire, ragionare e mettere quindi in luce le proprie capacità, senza evitare rischi inutili: non perchè non siano in grado di affrontarne le conseguenze, ma più semplicemente per evitare di “sporcarsi le mani”. In fatto di programmazione e pianificazione sanno il fatto loro.

Vergine

Ogni tanto si concede qualche atteggiamento impulsivo ed instintivo, quando è totalmente sicura delle conseguenze, ma ciò avviene solo in condizioni particolari, visto che la donna nata sotto la Vergine non si lascia praticamente mai cogliere impreparata.