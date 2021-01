Oroscopo 2021 – Quali sono le donne meno impulsive dell’intero zodiaco? Ecco la lista

Accorte, razionali alcune rappresentanti del mondo femminile sembrano totalmente incompantibili con un atteggiamento impulsivo e non ragionato: nella maggior parte dei casi questo tratto viene visto come estremamente positivo anche se l’incapacità di “buttarsi” rende queste donne un po’ troppo prevedibili e poco interessanti in alcune situazioni. Ecco quali sono le donne meno impulsive e più ragionatrici dello zodiaco:

Pesci

Spesso si considerano troppo sensibili per la maggior parte dei contesti, che appaiono troppo rudi, violenti e poco sensibili. In molti casi è vero, per questo le donne nate sotto questo segno hanno imparato ad essere molto caute ed estremamente riflessive, essendo già “di base” molto poco impulsive.

Scorpione

Molto controllata e quasi sempre misurata con atteggiamenti e parole, la donna Scorpione sa bene che un’accurata pianificazione e la capacità di tenere a bada le proprie emozioni è la decisione più saggia ed opportuna in gran parte delle situazioni.

Anche quando appare impulsiva in molti casi un minimo di controllo sulle proprie emozioni lo mantiene.

Bilancia

Agire impulsivamente non è prerogativa della donna Bilancia, che costituisce uno dei segni zodiacali femminili (ma non solo) più riflessivi e meno impulsivi in assoluto: naturalmente portate al dialogo e alla ragione in tutti i casi, evitano con abilità le discussioni dettate dall’impulso che considerano improduttive e fondamentalmente inutili.

Capricorno

Non aspettatevi parole, gaffes dovute ad uscite infelici e simili quando frequentate una Capricorno, sono probabilmente le più controllate in assoluto, anche quando sarebbe opportuno manifestare un po’ di scioltezza: la poca impulsività è un po’ “croce e delizia”, visto che spesso “pensano troppo”.