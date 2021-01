Oroscopo Branko – domani sabato 2 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 2 gennaio 2021. L’ultima settimana del 2020 è ormai alle spalle e il primo weekend del nuovo anno sta per cominciare. Quali novità riserveranno gli astri ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per questo sabato? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico e dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani sabato 2 gennaio 2021: Ariete

Come prevede l’oroscopo di Branko domani potrai vivere un sabato all’insegna dell’amore, grazie alla complicità di una bellissima Venere nel segno del Sagittario e del tuo Marte. Fascino e passionalità non ti mancheranno di certo!

Previsioni Branko domani sabato 2 gennaio 2021: Toro

Domani ti sentirai piuttosto inquieto. Colpa della Luna nel segno del Leone, in posizione a te contraria. Servirà molta prudenza ancora per un giorno, poi da domenica traslocherà in un punto decisamente più interessante.

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani potresti essere vittima di alcune tentazioni sexy. Se così fosse, dovresti mollare le tue difese, ogni freno inibitorio e lasciarti trasportare dalle emozioni!

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani servirà molta cautela, soprattutto in amore. Se non farai attenzione, infatti, correrai il rischio di diventare troppo possessivo e di allontanare il partner. Sii prudente!