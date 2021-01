Oroscopo Branko – domani sabato 2 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 2 gennaio 2021. Finalmente ci buttiamo definitivamente alle spalle il 2020 e ci prepariamo a trascorrere il primo weekend del 2021. Quali colpi di scena avranno in serbo gli astri per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico e dedicato ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani sabato 2 gennaio 2021: Sagittario

Come indica l’oroscopo di Branko domani molti Sagittario potranno provare un‘intensa passione per qualcuno. Sarà l’effetto di Venere nel segno combinata con Marte nel tuo amico Ariete!

Previsioni Branko domani sabato 2 gennaio 2021: Capricorno

Domani entrerai ufficialmente in un periodo ricco. Dovrai tenere duro ancora per pochi giorni, dopodiché Marte lascerà il segno dell’Ariete per raggiungere una posizione eccellente e tu non avrai più una stella negativa!

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani servirà molta prudenza affinché un incontro non si trasformi in uno scontro. La Luna in aspetto contrario ti renderà particolarmente nervoso e insofferente: cerca di fare attenzione!

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani si preannuncia una giornata decisamente stimolante. È probabile che troverai una nuova prospettiva che ti farà vedere le cose, il tuo futuro, in maniera molto più positiva.