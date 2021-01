Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 2 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 2 gennaio 2021. Il primo fine settimana del 2021 è alle porte. Come inizierà per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Il Leone e lo Scorpione dovranno avere particolare prudenza, mentre per la Vergine sarà una giornata piuttosto interessante. La Bilancia sarà decisa a sbarazzarsi di tutte le difficoltà vissute finora. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni di mezzo.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 2 gennaio 2021: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora nel tuo segno e ti richiederà una certa prudenza. Nel corso della giornata potresti vivere dei momenti di tensione. L’insofferenza provata di recente potrebbe emergere in maniera amplificata. Fai molta attenzione!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 2 gennaio 2021: Vergine

Domani si preannuncia una giornata davvero interessante. Venere e Marte saranno in aspetto favorevole: nelle prossime ore qualcuno potrebbe imbattersi in un’emozione in più! Nel 2021 le possibilità di ripresa raddoppieranno. Perché non sfrutti queste giornate per programmare qualcosa di bello entro marzo, come l’avvio di un nuovo progetto?

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Bilancia

Come denota l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una voglia crescente di mettere radici da una nuova parte o, in ogni caso, dal fare piazza pulita di tutte le difficoltà vissute finora. Molto presto Mercurio comincerà un nuovo, bellissimo transito che darà nuovo slancio al lavoro e ai rapporti interpersonali. In arrivo buone notizie.

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani potresti sentirti piuttosto insofferente. Un’insofferenza che crescerà di giorno in giorno. Il fatto è che stai realizzando di dover affrontare un cambiamento professionale. Sta finendo un ciclo per iniziarne uno nuovo e il transito dall’uno all’altro non sarà indolore! Sii prudente!