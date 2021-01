Point Break, punto di rottura: trama, trailer e cast del film

Point Break, punto di rottura è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, venerdì 1 gennaio 2021. Andrà in onda attorno alle 21:20 ed è diretto dfa Kathryn Bigelow. Il titolo originale è Point Break e appartiene al genere avventura e azione.

La trama di Point Break segue la vicenda di quattro rapinatori che mettono a segno una serie di colpi, nascondendo il proprio volto con delle maschere che riproducono il volto di quattro ex presidenti americani. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Point Break, punto di rottura: la trama

L’FBI dà la caccia a un gruppo di rapinatori da diverso tempo e sembra che l’agente speciale Angelo Pappas possa dare una svolta al caso: crede infatti che i quattro criminali siano in realtà dei surfisti che mettono a segno le rapine per finanziare la loro attività sportiva. Il veterano viene messo in coppia con il collega Johnny Utah per riuscire a portare a termine la cattura. Grazie alla sua giovane età, Johnny riesce a infiltrarsi nel mondo del surf ma rischia di affogare mentre affronta la prima onda. Per fortuna viene salvato dalla più esperta Tyler, che lo aiuterà a conoscere le basi del surf. In seguito incontrerà anche l’ex fidanzato della ragazza, Bodhi, sempre alla ricerca dell’onda perfetta. Johnny intanto inizia a seguire delle tracce che lo porteranno presto a un gruppo di sospettati, che si riveleranno in realtà innocenti.



I veri rapinatori infatti continuano indisturbati a compiere un colpo dietro l’altro, fino a che Johnny non inizia a credere che uno dei criminali sia Bodhi. Quest’ultimo però viene fatto fuggire dall’agente speciale durante una colluttazione, anche se in seguito metterà in atto una trappola per incastrarlo. La trama di Point Break, punto di rottura ci rivela che Bodhi minaccerà di uccidere Tyler se Johnny non prenderà parte alla nuova rapina.

Point Break, punto di rottura: il cast completo

Il cast di Point Break, punto di rottura mette al centro della scena Patrick Swayze e Keanu Reeves. Il primo interpreterà Bodhi, mentre il secondo l’agente Johnny Utah. Al loro fianco troveremo i seguenti attori: Gary Busey (Angelo Pappas); Lori Petty (Tyler); John C McGinley (Ben Harp); Lee Tergesen (Rosie); James LeGros (Roach); John Philbin (Nathaniel); Julian Reyes (Alvarez); Bojesse Christopher (Grommet); Daniel Beer (Babbit); Chris Pedersen (Bunker Weiss); Anthony Kiedis (Tone); Vincent Klyn (Lupton ‘Warchild’ Pittman) e Dave Olson (Archbold).