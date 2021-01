Quante volte alla settimana bisogna lavare i capelli? La risposta dell’esperto

Quante volte alla settimana bisogna lavarsi i capelli? Sono tantissime le persone che si fanno questa domanda. Non potrebbe esere altrimenti, dato che conciliare l’igiene del cuoio capelluto con la gestione degli impegni può non essere semplice, per questo è normale fare mente locale su quante volte alla settimana è bene farsi lo shampoo, così da organizzarsi al meglio.

Se sei qui, significa che te lo stai chiedendo. Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare la risposta in merito.

Lavaggio dei capelli: ogni quanto andrebbe fatto?

Non c’è una risposta scritta nella pietra alla domanda “Ogni quanto andrebbero lavati i capelli?”. Sono infatti diversi i fattori che possono influire. Innanzitutto, bisogna considerare il tipo di capelli. Chi tende ad averli particolarmente secchi e fragili, può lavarli tranquillamente anche due volte alla settimana. Questa tipologia di capello, infatti, tende a sporcarsi meno di altre.

Cosa dire, invece, a chi ha i capelli grassi? In questo caso, bisognerebbe evitare categoricamente di lavarli tutti i giorni. L’optimum prevede il fatto di utilizzare lo shampoo a giorni alterni. Il motivo per cui il lavaggio quotidiano non è consigliato è legato al fatto che, mettendolo in atto, si rischia di rendere i capelli ancora più sporchi e unti.

Attenzione: non dobbiamo pensare che, lavando i capelli tutti i giorni, automaticamente si elimini il grasso dal cuoio capelluto. Il rischio è anzi quello di portare le ghiandole sebacee a concretizzare una reazione oppost.

Un ulteriore caso da considerare è quello dei capelli fini. In questo frangente, se si ha intenzione di trovare una quadra tra igiene e prevenzione dello stress bisognerebbe lavarli due volte alla settimana circa.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i fattori da tenere in conto quando ci si chiede ogni quanti giorni lavare i capelli. In questo novero è possibile includere l’attitudine all’attività fisica, ma anche il fatto di lavorare totalmente da casa o meno.

Quest’ultimo aspetto è molto importante: per rendersene conto, basta ricordare che, per chi vive in una grande città, anche solo poche centinaia di metri di tragitto possono voler dire un’esposizione allo smog che chi lavora da casa non sperimenta.