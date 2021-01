Un Natale a 5 stelle: trama, trailer e cast del film

Un Natale a 5 stelle è il film che Canale 5 propone in prima TV per la sua prima serata di oggi, venerdì 1 gennaio 2021. La pellicola verrà trasmessa dalle 21:49 circa ed è diretta da Marco Risi, nata da un soggetto dei fratelli Vanzina. Il genere invece è commedia e satirico.

La trama di Un Natale a 5 stelle ci racconta di un ex commercialista ormai diventato premier del Movimento, dopo aver truccato il proprio curriculum. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Un Natale a 5 stelle, la trama

Franco Rispoli è riuscito a farsi strada e a diventare premier pentastellato, anche se per raggiungere il suo obiettivo in politica ha dovuto commettere degli illeciti. Continua ad essere accusato di appropiarsi dei benefit istituzionali, mentre viene inviato in missione a Budapest. Qui conosce una parlamentare del PD, pescata in un reality solo grazie alla sua bellezza: i due iniziano una relazione, anche se sono entrambi sposati. La deputata infatti dovrà fare i conti con l’arrivo improvviso del consorte, un leghista violento: il suo ingresso in scena permetterà ad un inviato de Le Iene di organizzare un servizio per smascherarli. La trama di Un Natale a 5 stelle ci rivela che il premier chiederà l’aiuto del portaborse, un ex comunista che farebbe di tutto per sostenerlo.

Un Natale a 5 stelle, il cast completo

Alla guida del cast di Un Natale a 5 stelle troviamo Massimo Ghini nei panni del premier Franco Rispoli. Al suo fianco ci sarà Paola Minaccioni nel ruolo della moglie Marisa Rispolti, mentre Andrea Osvart sarà Berta Molnar. Troveremo inoltre gli attori: Martina Stella (Giulia Rossi); Ricky Memphis (Walter Bianchini); Biagio Izzo (cameriere); Riccardo Rossi (Inviato de Le Iene) e Massimo Ciavarro (marito deputata). Nel film è presente anche Rocco Siffredi in un piccolo cameo in cui interpreta se stesso.