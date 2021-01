Anticipazioni Una vita, 3 gennaio: l’inganno di Andrade

Le anticipazioni di Una vita del 3 gennaio 2021 non faranno sorridere i fan italiani. La soap spagnola ritornerà su Canale 5 nel primo pomeriggio domenicale e ci rivelerà il destino di Felipe. L’avvocato ha deciso di pagare il riscatto per salvare Marcia, anche se il denaro che gli è stato richiesto supera ogni sua possibilità.

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano però che Andrade non ha alcuna intenzione di rilasciare Marcia. Anzi, intende approfittare della disperazione di Felipe per sottrargli il denaro e tenersi anche la ragazza.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Una vita, Felipe è riuscito a racimolare i soldi per pagare il riscatto al criminale. Andrade però ha ricevuto da una fonte misteriosa alcune importanti informazioni sull’avvocato e ha cambiato idea. Così ha rifiutato il pagamento pattuito per liberare Marcia e ha chiesto a Felipe una somma spropositata. L’avvocato ha dovuto cedere: non crede che la Polizia potrà essergli d’aiuto e dovrà contare solo sulle proprie forze.

Anticipazioni Una vita del 3 gennaio 2021

Felipe non ha più alcun tesoretto da investire nel riscatto ma questo non vuol dire che non sia pronto a tutto. Pur di liberare Marcia, deciderà di chiedere un prestito a Genoveva e a Ramon. La sua speranza è che Andrade possa accettare il denaro e rimettere finalmente la ragazza in libertà. Non sa che il criminale in realtà ha altri piani e che sta organizzando un inganno alle sue spalle. Le sue intenzioni sono di tenersi il denaro e pure Marcia: Felipe dovrà rimanere a bocca asciutta.

La situazione diventerà sempre più tragica, tanto che Andrade darà il via a una sparatoria con la Polizia. Le anticipazioni di Una vita della settimana ci rivelano infatti che Mauro farà irruzione nella casa del trafficante per riuscire a salvare l’amico prima che sia troppo tardi. Purtroppo dobbiamo prepararci al peggio, anche se non sarà l’avvocato a rimanere ferito durante lo scontro.