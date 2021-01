Classfica e oroscopo domenica 3 gennaio 2021: Agitazione alle stelle per i Gemelli, il Cancro è innamorato

Ecco l’oroscopo di domenica 3 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Il fine settimana sta per terminare. Quali segni saranno favoriti dagli astri in questa domenica? L‘Ariete e il Toro si sveglieranno carichi di energia, mentre i Gemelli e il Sagittario dovranno gestire al meglio il proprio nervosismo. La Bilancia potrà cominciare a fare nuovi progetti per il futuro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domenica ti alzerai dal letto carico di energia. Marte sarà ancora nel tuo segno, anche se per poco, e ti fornirà forza e ambizione. Sarà la giornata perfetta per cominciare a fare nuovi progetti in vista dei prossimi mesi. Entro la primavera potrebbero arrivare le prime opportunità. 4 stelle.

Toro

Goditi la giornata di domenica, perché la Luna sarà in ottimo aspetto. Sarai pieno di energia e vitalità e riuscirai a buttarti alle spalle le tensioni e le discussioni vissute negli ultimi due giorni. Nelle prossime ore potrai riprendere in mano le tue cose e portarle avanti con più determinazione. Dovrai tenere a mente, però, che il 2021 non ti concederà mosse troppo azzardate! 4 stelle.

Gemelli

Dovrai fare i conti con la Luna in aspetto contrario. In questa giornata sarai assalito da nervosismo, insofferenza, forse anche un po’ di noia. Se stai portando avanti un rapporto di coppia in crisi da tempo, potresti diventare particolarmente agitato e dire una parola d troppo. Fai molta attenzione! 2 stelle.

Cancro

Nelle prossime ore la Luna in aspetto favorevole darà nuovo slancio all’amore e alle relazioni. Avrai così voglia di trascorrere la giornata insieme al partner o con gli affetti pi stretti che correrai il rischio di diventare perfino un po’ possessivo. Concediti una domenica di dolce far nulla, del resto sei appena uscito da un periodo particolarmente duro. D’ora in vanati le cose andranno meglio. 3 stelle.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di domenica dovrai impegnarti per tenere le tue emozioni sotto controllo. La Luna diventerà contraria. Se non farai attenzione, rischierai di manifestare tutta la tensione accumulata negli ultimi giorni. Del resto di recente hai dovuto difenderti da molti attacchi, soprattutto sul lavoro. Perché non ti fermi un attimo e non provi a mettere ordine nelle tue idee? La parola d’ordine per le prossime giornate dovrà essere: prudenza. 2 stelle.

Vergine

La Luna raggiungerà il tuo cielo: nelle prossime ore avrai energia, vitalità e voglia di amare. Dovresti approfittarne, per recuperare il rapporto di coppia, soprattutto se negli ultimi tempi lo ha trascurato un po’ troppo. Sono giornate che favoriscono anche i nuovi progetti di lavoro. Opportunità ghiotte in arrivo! 5 stelle.

Bilancia

Venere in aspetto armonico ti spronerà a ricercare emozioni, a metterti in gioco in amore. Giove e Saturno di nuovo favorevoli ti inviteranno a cambiare rotta, a cominciare nuovi percorsi o a rinnovare quello che stavi già facendo. Il 2021 ti metterà in condizione di cambiare. 4 stelle.

Scorpione

Finalmente una tregua dalle tensioni vissute negli ultimi giorni. Domenica la Luna nel segno della Vergine ti fornirà energia e serenità. Approfittane per recuperare, per rilassarti e trascorrere una domenica all’insegna della leggerezza e del relax. Per una volta, metti da parte le tue preoccupazioni di carattere pratico! 4 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domenica dovrai usare la massima cautela. La Luna in aspetto dissonante accentuerà il tuo nervosismo, l’insofferenza che provi perché non puoi procedere al ritmo che vorresti tu. Il rallentamento, a cui dobbiamo adeguarci tutti, potrebbe renderti più snervato del dovuto. Sii prudente! Per fortuna, in amore potrai contare sul sostegno di Venere nel segno. 3 stelle.

Capricorno

Domani, con una bellissima Luna nel segno della Vergine, potrai goderti una giornata serena, facendo programmi per la prossima primavera o rilassandoti in compagnia del partner. Ti aspettano settimane ricche di nuove opportunità, sia in amore che nel lavoro e tu potrai affrontarle con più forza e consapevolezza. 5 stelle.

Acquario

Si preannuncia una domenica effervescente. Tu avrai una bella dose di energia e di buonumore e ti sentirai particolarmente motivato a fare programmi per il tuo futuro. Ora che Giove e Saturno sono nel tuo cielo stai facendo pace con quella parte di te felice di cambiare, di sperimentare nuovi orizzonti. 5 stelle.

Pesci

Ti aspetta una giornata piuttosto critica. Nel corso di questa domenica potresti diventare polemico, insofferente a una persona o una certa situazione. Se stai vivendo un periodo di crisi con il partner, ti converrà avere molta prudenza e rimandare i chiarimenti a un momento in cui sarai più tranquillo. 2 stelle.