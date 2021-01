Covid a Capizzi – Un focolaio di infezioni da nuovo coronavirus si sta iniziando ad espandere a Capizzi, paesino di circa tremila abitanti nella provincia di Messina, nei Nebrodi. Fonti locali infatti riferiscono dell’individuazione di 58 nuovi positivi, rilevati tutti assieme, e tutti aventi preso parte ad una festa privata svolta a Nicosia. Ben 58 persone sono quindi risultate positive al test molecolare PCR e altre 25 sono in attesa dei risultati dei test. Ovviamente il rischio è che il focolaio si espanda notevolmente tra i contatti diretti di queste persone.

Covid a Capizzi: focolaio di 58 positivi dopo una festa. Arriva la zona rossa

La festa, stando alle medesime fonti locali, si è svolta lo scorso 20 dicembre, quando la Sicilia era zona gialla così come numerose altre regioni d’Italia. Queste le parole del sindaco del paese, Leonardo Principato Trosso, nell’intervista diffusa da LiveUniCT, redazione giornalista legata all’università di Catania: “La situazione è precipitata e ho comunicato alla Prefettura ed al questore di Messina la necessità, per quanto possibile, di potenziare i controlli per individuare le violazioni ai divieti. Chi non ha rispettato e non rispetta i divieti non può mettere a rischio una intera comunità. Ho comunicato la situazione all’assessorato regionale alla Salute e, se la situazione dovesse aggravarsi, sarà inevitabile richiedere l’istituzione della zona rossa”.