Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scoppio di passione al GF Vip 5 (VIDEO)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ritornano a far discutere i fan del Gf Vip 5. L’anno nuovo sembra aver portato una ventata di passione ai due concorrenti, che si sono lasciati andare a parecchie effusioni durante la notte.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi baci, coccole e sguardi ammiiccanti. Il tutto prima che la regia si accorgesse del misfatto e decidesse di cambiare inquadratura. I telespettatori sono rimasti così a bocca asciutta: i due si saranno limitati oppure a telecamere sviate, si sono concessi anche dell’altro?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fra baci e coccole al Gf Vip 5

La notte porta consiglio al Gf Vip 5 o meglio vento di passioni: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno atteso che le luci si spegnessero nel Cucurio prima di lasciarsi andare ad alcune effusioni. In realtà Tommaso Zorzi poco tempo fa aveva rivelato che fra i due c’era già stato qualcosa, ancora prima che la loro love story diventasse per così dire ufficiale. Adesso possiamo dire che non ci sono più dubbi, anche se molti telespettatori hanno il sospetto che i due gieffini abbiano messo in piedi una finta storia d’amore per arrivare in finale. Non si tratta della prima volta: tutte le coppie nate nella Casa sono finite sempre sotto ai riflettori e non sempre da parte dei tifosi del momento.



Intanto, a luci spente, la neo coppia ha trovato alquanto difficile rinunciare alle carezze più infuocate. I due hanno scelto infatti di trascorrere la notte nello stesso letto, anche se poche ore prima avevano promesso di non dormire mai insieme e non isolarsi dalresto del gruppo. L’attrazione evidentemente ha giocato a entrambi un brutto scherzo. I baci e gli abbracci poi non sono mancati al risveglio, quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati ancora nello stesso letto del Cucurio.