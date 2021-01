Grande Fratello Vip, volano stracci a Capodanno tra Antonella Elia e Valeria Marini

Grande Fratello Vip ha intrattenuto il pubblico italiano durante il Capodanno 2020 in tv: molti gli ospiti che sono entrati nella Casa o che sono intervenuti in studio, tra cui la burrosa Valeria Marini. Ancora una volta l’arrivo della showgirl nel programma ha sollevato qualche malumore.

In particolare in uno dei due opinionisti del Grande Fratello Vip, ovvero Antonella Elia. L’ex valletta infatti si è difesa da alcune accuse mosse dalla Marini, riguardo alla brutta lite avvenuta proprio nella Casa fra le due bionde.

Grande Fratello Vip, ritorna la lite tra Elia e Marini

Chi segue il Grande Fratello Vip da qualche tempo non potrà che ricordare la famosa lite avvenuta tra Antonella Elia e Valeria Marini alcuni mesi fa. Mentre si trovavano nella Casa, le due showgirl hanno avuto una lite accesa e sono finite per mettersi le mani addosso. In occasione del ritorno della Marini nel programma, il padrone di casa ha voluto condividere quelle immagini, scatenando il putiferio. “Diciamo che è stato un anno molto difficile per tutti”, ha commentato Valeria, “diciamo che le mani addosso non devono più esistere. Bisogna imparare a rispettare gli altri”.

E tu sei Rita, Valeria… o SEI PIENA COME ANTONELLA? #GFVIP pic.twitter.com/2MX0cGQ8hg — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 31, 2020

Impossibile per Antonella Elia non dire la sua, anche se con toni più pacati del solito. “Non mi parlare, guarda”, le ha detto, “non mi parlare. Bisogna imparare anche ad usare la testa e ad essere intelligenti”. La Marini di contro ha ribattuto con un “Voglio solo dare sorrisi stellari”, riuscendo ad ottenere il consenso di Signorini. La Elia però non ha gradito il suo “Brava”, di fronte a cui ha sbottato ancora una volta: “Ma Alfonso, non dire ‘brava’, che sembra che le dai della intelligente. E’ il nulla cosmico, è semplicemente patetica”. La Marini ha cercato di portare avanti la discussione, ma la Elia ha chiuso la porta: “Mi sono scocciata, fatela stare zitta, perchè all’ultimo dell’anno non ho voglia di fare performance idiote. Non è il posto per rompere, questo!”.