I segni zodiacali maggiormente confusi in amore: ecco quali sono

L’amore è un contesto sempre molto complesso e delicato da affrontare, al punto che è l’argomento preferito nel gossip, fino ad arrivare alla psicologia, trattandosi del rapporto umano probabilmente più difficile da gestire. Ecco perchè la schiera degli “indecisi” in amore è sempre molto folta: si tratta di persone che per propensione caratteriale o per un misto di esperienze negative non riesce a decidersi quando si tratta di prendere una posizione/decisione in ambito sentimentale. Sono sopratutto i seguenti segni a manifestare questo tratto:

Scorpione

Selettivi in praticamente tutti gli ambiti della loro vita, l’amore non fa eccezione e viene trattato alla stregua di un contesto come un altro, almeno in apparenza, visto che lo Scorpione non è assolutamente così spigliato e convinto quando si tratta di seguire il proprio cuore, visto che da una parte è molto focoso e passionale, dall’altra può avere difficoltà nel manifestare queste attitudini.

Gemelli

Discorso differente per i Gemelli che sono indecisi per motivazioni legate al proprio carattere: hanno difficoltà nei rapporti amorosi perchè il più delle volte vengono a mancare troppo facilmente le motivazioni, e anche una passione ardente può esaurirsi in poco tempo, magari per tornare più forte di prima in tempi successivi. Per questo Gemelli non è solito esporsi totalmente.

Capricorno

Sono essenzialmente troppo legati da aspetti decisamente più concreti e razionali per dedicare a quello sentimentale lo spazio che probabilmente merita. Ecco perchè nonostante siano tendenzialmente dei tipi fascinosi possono manifestare una certa insicurezza che si traduce in una profonda insicurezza, mascherata da timidezza.

Cancro

Confusi, oltre che indecisi, quando c’è il ballo il proprio cuore hanno costantemente timore di essere feriti, fraintesi o apparire troppo freddi, con l’effetto frequente di risultare semplicemente indecisi e basta: nonostante abbiano bisogno di un rapporto per essere totalmente felici hanno altrettanta necessità di trovare qualcuno totalmente compatibili.