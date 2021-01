Mina Settembre: la fiction con Serena Rossi

Mina Settembre sbarcherà presto sul piccolo schermo di Rai 1. Le riprese sono state completate lo scorso ottobre e al centro della trama troveremo Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale Gelsomina e Giuseppe Zeno in quelli del ginecologo Mimmo.

La storia di Mina Settembre è tratta dal romanzo Docidi Rose a Settembre scritto da Maurizio De Giovanni, già autore vincente de I bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi. Un nuovo thriller giallo che ci parlerà della protagonista e delle sue lotte per aiutare le persone, mentre cercherà di salvare se stessa e non solo da un pericoloso serial killer.

Mina Settembre presto in tv con Serena Rossi e Giuseppe Zeno

Gelsomina è una donna forte e divertente, che grazie al suo carattere solare e cinico riesce a far fronte alla dura realtà dei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’assistente sociale si trasformerà presto in detective quando dovrà affrontare pericolosi serial killer e difficoltà quotidiane. Potrà contare sull’aiuto dell’amico e collega Domenico, detto Mimmo, e su altri personaggi. Come il magistrato De Carolis e il portiere del palazzo in cui abita, Rudy Trapanese. La trama di Mina Settembre riguarderà a quanto pare uno dei tre racconti dello scrittore, Dodici rose a Settembre. La protagonista è infatti al centro di tre romanzi, Regalo di Natale e il successivo Un giorno di Settembre a Natale.

In questa nuova fase, Mina Settembre vedrà l’assistente sociale impegnata nell’indagine sul famigerato killer delle rose. Un’impresa ancora più complicata a causa del terreno in cui si dovrà muovere Mina Settembre, mentre cerca di portare avanti il suo impegno in famiglia e cerca di nascondere la cotta per Mimmo. Senza considerare le avances di Rudy, da sempre innamorato di lei. Per quanto riguarda le puntate, potremo contare su sei appuntamenti con un doppio episodio e per un totale di 12.