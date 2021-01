Neve in Garfagnana, uomo salvato da slavina a Rifugio Pradaccio

La neve in Garfagnana caduta nelle scorse ore ha causato disagi e pericoli. Solo poco fa si è venuti a conoscenza del salvataggio di un uomo tra le persone rimaste bloccate in località Rifugio Pradaccio, a San Pellegrino in Alpe (in foto il Santuario in stagione estiva, ndr). Si tratta di un componente della comitiva che non è riuscito, al pari degli altri, a mettersi in salvo dalla slavina che ha travolto la zona. Come si apprende da ToscanaMediaNews, l’uomo è stato travolto per circa 40 metri dalla neve ma è riuscito a segnalare la propria posizione al figlio che ha poi allertato i soccorsi. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano hanno trovato l’uomo sommerso dalla neve ma con il bastoncino visibile, al di sotto di 50 centimetri di neve, e con la testa libera grazie all’intervento del figlio che lo aveva raggiunto. È stato sufficiente scavare la neve per liberare lo sfortunato escursionista.

Come si apprende invece da Repubblica, all’Abetone e in Val di Luce sono caduti oltre due metri di neve. È stata rimessa in sicurezza la carreggiata della Strada Provinciale 16 di San Romano. In Toscana la neve è arrivata anche nella zona del Casentino. Per la giornata di oggi, 2 gennaio 2021, sono previste nevicate tra i 900 e i mille metri e abbondanti piogge anche a quote di montagna.